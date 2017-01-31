نمایشگاه کتاب «دهه فجر» در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر سه شنبه مصادف با اولین روز از دهه مبارک فجر، نمایشگاه کتاب «دهه فجر» با حضور جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در حاشیه افتتاحیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز به روی علاقه مندان باز خواهد بود.

احمد محبی افزود: علاقه مندان می توانند از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه جاری از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب به نمایشگاه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۲۰ هزار عنوان کتاب بالغ بر سه میلیارد تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.

محبی از تخفیف ۳۰ درصدی کتب موجود در نمایشگاه خبر داد و گفت: این امر برای شهروندان ظرفیت بسیار مناسبی برای تهیه کتاب است.

وی با بیان اینکه انواع مختلفی از موضوعات در این نمایشگاه موجود است، افزود: کتب لازم برای همه اقشار جامعه اعم از دانشگاهی و عامه فراهم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: ترویج فرهنگ مطالعه کتاب و آشنایی مردم با دستاوردهای انقلاب اسلامی از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.