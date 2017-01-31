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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

۸۵ نمایشگاه با عنوان «مدرسه انقلابی» در چهارمحال وبختیاری برپا شد

۸۵ نمایشگاه با عنوان «مدرسه انقلابی» در چهارمحال وبختیاری برپا شد

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از برپایی۸۵ نمایشگاه با عنوان «مدرسه انقلابی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در مدرسه فجر انقلاب شهرکرد اظهار داشت: ۸۵ نمایشگاه با عنوان «مدرسه انقلابی» در چهارمحال وبختیاری برپا شد.

وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه‌های دهه فجر در مدارس استان، بیان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در یک هزار مدرسه، برگزاری مسابقات مقاله نویسی و انشاء با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری جشن‌های دانش‌آموزی، تجلیل از فرهنگیان نمونه سرپرست خانوار، برگزاری تریبون آزاد و پرسش و پاسخ با موضوع انقلاب و دستاوردهای آن از مهم‌ترین برنامه‌های ایام دهه فجر در مدارس استان است.

امیدی بیان کرد: غبارروبی گلزار شهدا با حضور ۲۶۰ دانش‌آموز در شهرکرد، برگزاری گروه سرود یک هزار و ۳۵۷ نفری دانش‌آموزی استانی و حضور گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن از دیگر برنامه‌های این ایام است.

کد مطلب 3893134

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