به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در مدرسه فجر انقلاب شهرکرد اظهار داشت: ۸۵ نمایشگاه با عنوان «مدرسه انقلابی» در چهارمحال وبختیاری برپا شد.
وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامههای دهه فجر در مدارس استان، بیان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در یک هزار مدرسه، برگزاری مسابقات مقاله نویسی و انشاء با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری جشنهای دانشآموزی، تجلیل از فرهنگیان نمونه سرپرست خانوار، برگزاری تریبون آزاد و پرسش و پاسخ با موضوع انقلاب و دستاوردهای آن از مهمترین برنامههای ایام دهه فجر در مدارس استان است.
امیدی بیان کرد: غبارروبی گلزار شهدا با حضور ۲۶۰ دانشآموز در شهرکرد، برگزاری گروه سرود یک هزار و ۳۵۷ نفری دانشآموزی استانی و حضور گسترده دانشآموزان و فرهنگیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن از دیگر برنامههای این ایام است.
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