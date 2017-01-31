۶ پروژه مخابراتی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بعد ازظهر سه شنبه همزمان با اولین روز از ایام الله دهه مبارک فجر شش پروژه مخابراتی و یک پروژه عمرانی با حضور مسئولان در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.

این پروژه های مخابراتی به صورت همزمان و نمادین با حضور مسئولان در منطقه مسکن مهر صومعه‌سرا بهره برداری شد.

این پروژه‌ها شامل نصب کافونوری ۲۵۶ پورت، توسعه سوئیچ ۲۸۸ پورتی، اجرای مسیر فیبر نوری پروتکشن، نصب و راه‌اندازی ۳G+ فاز ۶ در صومعه‌سرا، نصب و راه‌اندازی ۳جی+۶ در تولمات و نصب و راه‌اندازی swap، ۳جی فاز ۷ است.

برای این شش پروژه بیش از یک میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

همچنین در ادامه برنامه های اولین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در صومعه سرا، ساختمان دهیاری روستای دوگور از توابع بخش مرکزی این شهرستان نیز افتتاح شد.

عملیات ساخت این ساختمان از سال ۹۲ آغاز شده بود که به دلیل نبود اعتبارات کافی تکمیل و بهره برداری از این پروژه به طول انجامید.

زیربنای این ساختمان ۱۰۰ متر مربع و برای تجهیز آن بیش از ۸۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.