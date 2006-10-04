به گزارش خبرگزاري مهر، در فيلم سينمايي "زرد قناري" بازيگراني چون مهدي هاشمي، گلاب آدينه، محمود جعفري، حميده خيرآبادي و منوچهر حامدي ايفاي نقش كرده اند.
اين فيلم بازگوكننده زندگي انسان هايي است كه با خيال ثروت هنگفت و روياي زندگي بهتر به تهران مي آيند و به دليل ناآشنايي با مشكلات زندگي شهري در گرداب آن غرق مي شوند. نصراله شخصيت اصلي فيلم با اين مشكلات به مقابله برمي خيزد و در اين راه از ارزش ها و اصالت شخصي اش كمك مي گيرد.
همچنين سري سوم مجموعه طنز "كاكتوس" با اضافه شدن بازيگراني چون عاطفه رضوي و محمد كاسبي از هفتم آبان ماه از شبكه جام جم 2 پخش مي شود. در اين مجموعه بازيگراني چون رسول نجفيان، رضا فيض نوروزي و سروش صحت بازي مي كنند. اين مجموعه در هر قسمت از زاويه طنز به يك موضوع سياسي اجتماعي جامعه مي پردازد.
فيلم سينمايي "زرد قناري" به كارگرداني رخشان بنياعتماد سيام مهر ماه از شبكه جام جم 2 پخش ميشود.
به گزارش خبرگزاري مهر، در فيلم سينمايي "زرد قناري" بازيگراني چون مهدي هاشمي، گلاب آدينه، محمود جعفري، حميده خيرآبادي و منوچهر حامدي ايفاي نقش كرده اند.
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