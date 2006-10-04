به گزارش خبرگزاري مهر، در فيلم سينمايي "زرد قناري" بازيگراني چون مهدي هاشمي، گلاب آدينه، محمود جعفري، حميده خيرآبادي و منوچهر حامدي ايفاي نقش كرده اند.



اين فيلم بازگوكننده زندگي انسان هايي است كه با خيال ثروت هنگفت و روياي زندگي بهتر به تهران مي آيند و به دليل ناآشنايي با مشكلات زندگي شهري در گرداب آن غرق مي شوند. نصراله شخصيت اصلي فيلم با اين مشكلات به مقابله برمي خيزد و در اين راه از ارزش ها و اصالت شخصي اش كمك مي گيرد.



همچنين سري سوم مجموعه طنز "كاكتوس" با اضافه شدن بازيگراني چون عاطفه رضوي و محمد كاسبي از هفتم آبان ماه از شبكه جام جم 2 پخش مي شود. در اين مجموعه بازيگراني چون رسول نجفيان، رضا فيض نوروزي و سروش صحت بازي مي كنند. اين مجموعه در هر قسمت از زاويه طنز به يك موضوع سياسي اجتماعي جامعه مي پردازد.