رایزنی مشاوران امنیت ملی هند و روسیه درباره مسائل امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، «اجیت دووال» مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند روز دوشنبه با «نیکلای پاتروشف»، مشاور امنیتی دولت روسیه در مسکو دیدار کرد.

پیشتر ایگور مارگالوف معاون وزیر امور خارجه روسیه از این دیدار خبر داده بود.

دور دوم این مذاکرات روز سه شنبه انجام می شود. انتظار می رود که صحبت های این دو مشاور امنیتی درباره موضوع امنیت و مسائل امنیتی باشد.

دو طرف راجع به روی کار آمدن دونالد ترامپ هم گفتگو می کنند و طرف هندی در این دیدار، سوالاتی راجع به ارتباط روسیه با پاکستان نیز مطرح کرده است. در سپتامبر سال گذشته، روسیه اولین رزمایش مشترک نظامی خود با پاکستان را انجام داد، که این امر باعث نگرانی دهلی نو شد.

هنوز جزئیات بیشتری از این مذاکرات منتشر نشده است.