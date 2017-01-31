پیام استاندارکهگیلویه وبویراحمد به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در این پیام آورده است: طلیعه فجر و سالگرد پیروزی حق علیه باطل به درستی یادآور غیور مردی ها، ایثارگری ها و جان فشانی های ملتی است که زندگی زیر یوغ و ظلم ستمگران پهلوی و ایادی غرب و استکبار را بر نتافتند و به رهبری بزرگ مرد قرن و بت شکن زمان، حضرت امام خمینی(ره) در برابر استبداد رژیم منحوث پهلوی قد علم کردند و مردمی ترین انقلاب قرن را رقم زدند.

در ادامه این پیام آمده است: به راستی که ملت غیور و قدرشناس ایران اسلامی در طول سی و هفت سال عمر پر بار و با عظمت انقلاب اسلامی علی رغم انواع تهدیدها، تحریم ها، هشت سال جنگ نابرابر تحمیلی با تمام توان خود در برابر زورگوئی های حکوت های جبار و استکبار از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع نموده و تاکنون اجازه ندادند که دشمنان قسم خورده نظام، چشم طعمی به این دستاورد عظیم قرن بدوزند و یا خدشه ای وارد کنند.

استاندار در بخش دیگری از پیام آورده است: رهنمودهای بی بدیل رهبر معظم انقلاب( مدظله العالی) در همه مراحل و بحران ها و همچنین تلاش های دولت تدبیر و امید طی سال های اخیر قدرت و عظمت ایران و ایرانیان را بیش از بیش به جهانیان نشان داده و مردم نیز در این میان نقش اصلی و تعیین کننده را بر عهده داشتند.

اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از مردم همیشه در صحنه، غیور و انقلابی کهگیلویه و بویراحمد بخاطر حضور حماسی و مقتدرانه خود در همه عرصه‌ها و دفاع از کیان ایران اسلامی و پاسداشت اعیاد و مناسبت ها و به ویژه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، این عزت و عظمت را به فال نیک گرفته و خداوند بزرگ و بلند مرتبه را به پاس اینهمه عنایت سپاسگذاریم.

وی در این پیام افزوده است: امیدوارم این مردم ولایتمدار و انقلابی همچون ادوار گذشته با آگاهی و بصیرت و با شور و شعور در برنامه ها و جشن ها به ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نموده و ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام، شهدا و رهبری افتخاری دیگر بر تارک پر صلابت این استان به ثبت برسانند.