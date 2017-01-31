سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده بر روی استان اصفهان فعال است

حسن خدا بخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشههای هواشناسی استان تا ۲۴ ساعت آینده اظهار داشت: بررسی این نقشهها بیانگر نفوذ سامانه ناپایدار از فردا از سمت غرب بر روی استان است.
وی با بیان اینکه به تدریج افزایش ابر وزش باد از سمت غرب و جنوب غرب شروع خواهد شد، اضافه کرد: از فردا به تدریج در این نواحی بارش و با شدت کمتر به سایر نواحی استان کشیده خواهد شد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه این سامانه تا اوایل هفته آینده بر روی استان فعال است، اضافه کرد: بر این اساس میتوان پایان هفته بارانی را برای استان اصفهان پیشبینی کرد.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان نیز ابراز داشت: کمینه دمای هوا در اکثر نقاط استان یک تا سه درجه افزایش خواهد داشت.
خدابخش در خصوص شرایط جوی شهر اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: برای این بازه زمانی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و بارش پراکنده در شهر اصفهان پیشبینی میشود.
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