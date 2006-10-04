استانداردهاي بومي محيط زيست كشور تدوين مي شود

فاطمه واعظ جوادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: تدوين استانداردهاي بومي محيط زيست به دليل تنوع اقليم و تفاوت هاي محيط زيستي در نقاط مختلف كشور اقدامي ضروري است.

وي خاطر نشان كرد: ممكن است استانداردي كه براي جنوب ايران تدوين شده است در شمال كشور قابليت اجرايي نداشته باشد يا به عكس كه تدوين اين استاندارد مي تواند موضوع ياد شده را حل نمايد.

واعظ جوادي افزود: هم اكنون يك تيم ويژه متشكل از كارشناسان سازمان محيط زيست در حال گردآوري استانداردهاي تدوين شده اروپا و آمريكا در خصوص اقليم هاي متفاوت هستند كه اين استانداردها پس از تدوين در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وي تصريح كرد: تا كنون از محل عدم تدوين اين استاندارد آسيب هاي متفاوتي به محيط زيست وارد شده كه با تدوين آن انتظار مي رود در هر نقطه از كشور مطابق استانداردهاي تعيين شده براي منطقه با محيط زيست برخورد شود.

جوادي يادآور شد: در اين استاندارد ميزان و نحوه برداشت ، چگونگي برخورد با متخلفان ، چگونگي حفاظت و برنامه ريزي براي حفظ و توسعه مناطق مختلف كشور برنامه ريزي شده و دستورالعمل تعريف شده است.