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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی همدان:

دهمین پایگاه اورژانس شهری در همدان بهره برداری شد

دهمین پایگاه اورژانس شهری در همدان بهره برداری شد

همدان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‎های پزشکی همدان گفت: دهمین پایگاه اورژانس شهری در همدان بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پایگاه شهری شماره ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: این پایگاه پنجاه و یکمین پایگاه فعال استان و یازدهمین پایگاه اورژانس راه‌اندازی شده در دولت تدبیر و امید است.

معصومی عنوان کرد: متراژ ساختمان و پایگاه شهری شماره ۱۰ که به نام شهید نعیمی نامگذاری شده،   ۱۱۰ مترمربع است که شامل سرویس کامل برای اسکان کارکنان عملیاتی پایگاه و اقلام دپو و تجهیزات و داروست.

وی با بیان اینکه یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس به این پایگاه اختصاص یافته است، گفت: تا سال ۹۲، تعداد ۷ پایگاه شهری وجود داشت و این پایگاه دهمین پایگاه شهری است.

معصومی با بیان اینکه شهر همدان بر اساس سرشماری سال ۹۰ به پایگاه شهری احتیاج ندارد، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای راه‌اندازی پایگاه‌های جدید بر اساس برنامه ششم توسعه انجام شده است.

وی اعتبار صرف شده برای احداث این بنا را ۱.۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای تجهیز این پایگاه شهری مبلغ  ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه با تشکر از هیئت امنای مسجد منطقه که بانی این اقدام خیر بودند، از همسر شهید نعیمی برای حضور در این مراسم قدردانی کرد و یادآور شد: شهید نعیمی از همکاران مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه بود که در سال ۹۳ در انفجار تروریستی در خاک عراق به شهادت رسید.

کد مطلب 3893180

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