۲۱۹ هزار و ۷۸ تن انواع محصولات کشاورزی از خراسان شمالی صادر شد

حضرت قلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۹ ماه نخست امسال ۲۱۹ هزار و ۷۸ تن انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و دامی از خراسان شمالی به سایر کشورها و استان‌ها صادرشده است.

حیدری بابیان اینکه صادرات انواع محصولات کشاورزی و تولیدات استان در ایجاد ارزش‌افزوده تأثیرگذار است، تصریح کرد: ارزش این میزان محصولات صادرشده ۲.۸۵۴ میلیون دلاراست.

وی افزود: خراسان شمالی یکی از استان‌های مهم تولیدکننده انواع محصولات کشاورزی در سطح کشوراست که هرساله علاوه بر تأمین نیاز استان، مازاد محصولات به سایر استان‌های هم‌جوار و کشورهای دیگر صادر می‌شود.

مدیر تنظیم بازار، محصولات و نهاده‌های سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: ترکمنستان، عراق، چین، ژاپن، ترکیه، افغانستان، مجارستان، قرقیزستان و ارمنستان ازجمله مقصد این میزان محصولات صادراتی بوده است.

حیدری افزود: صادرات محصولات کشاورزی و زراعی هرساله حداقل به ۱۰ استان کشور صادرمی شود.