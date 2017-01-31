کشف ۲.۲میلیاردریال کالای قاچاق ودستگیری ۹قاچاقچی درآذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و با انجام عملیات های جداگانه در شهرستان های مراغه، ملکان و هشترود، علاوه بر کشف ریال انوان کالای قاچاق، موفق به دستگیری متهم در ارتباط با این پرونده ها نیز شدند.

کشف محموله میلیاردی گوشی تلفن همراه قاچاق در مراغه

در همین راستا فرمانده انتظامی مراغه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک محموله قاچاق گوشی تلفن همراه در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران پاسگاه خداجو شهرستان مراغه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو آردی، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ رضا اصلانی فر در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۸۳ دستگاه گوشی همراه قاچاق خارجی را کشف کردند که تمام گوش های مکشوفه از نوع هوشمند و خارجی بوده و کارشناسان ارزش ریالی آنها را یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به اینکه در همین ارتباط یک نفر قاچاقچی نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شده است، با تقدیر از مشارکت هدفمند و مطلوب شهروندان با پلیس، از آنان خواست که در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر مجاز از قبیل قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سود جو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف البسه قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز با اشاره به کشف البسه قاچاق در این شهرستان گفت: ماموران یگان امداد در حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه اتوبوس و سه دستگاه سواری مشکوک و متوقف کردند که در بازرسی از این خودروها ۱۷۳ ثوب انواع لباس، ۱۸ طاقه پارچه و نیز انواع لوازم خارجی قاچاق و کالای ممنوعه کشف شد.

سرهنگ سهراب سهراب شفقی از دستگیری هفت نفر در این خصوص و معرفی به مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده نیز خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را یک میلیارد و ۲۰۰ هزار ریال برآورد کرده اند.

کشف بیش از ۱۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در هشترود

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از کشف بیش از ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و در پی دریافت خبری مبنی بر حمل محموله قاچاق توسط یک دستگاه خاور در سطح شهرستان پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ محمد تقی سلطانی در ادامه خاطر نشان کرد: مأموران پلیس آگاهی با گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق شدند یک دستگاه خاور را در این ارتباط متوقف کنند که در بازرسی از آن ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه یک نفر متهم در این خصوص دستگیر و تحویل مقام قضائی شد، ازشهروندان خواست: هر گونه اخبار و اطلاعات خود را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع ونیز تقدیر، پیشنهاد و انتقاد از عملکرد کارکنان نیروی انتظامی را با سامانه تلفنی (۱۹۷) دفتر نظارت همگانی که به صورت شبانه روزی پاسخگوی آنها است در میان بگذارند.