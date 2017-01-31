علی مردانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: طرح‌های خوبی در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد که می‌توان به بهره‌برداری از ۷۲ هزار مترمربع آسفالت معابر در شهر آب‌پخش، تکمیل بلوار امام خمینی(ره)، روشنایی بلوار غدیر و پراک محله‌ای بهرام‌آباد اشاره کرد.

وی همچنین از افتتاح جدول کشی و آسفالت معابر روستایی به متراژ ۲۲ هزار متر مربع خبر داد و بیان کرد: طرح‌ها در روستاهای چهاربرج، میاندشت و دشتی اسماعیل خانی اجرا شده است.

بخشدار آب‌پخش افزود: افتتاح پیاده‌روسازی خیابان دانش‌آموز میاندشت، بوستان امید میاندشت، احداث ترانس شهری و روستایی و توسعه برق شهری ۲۵۰۰ متری شهر آب‌پخش، احداث یک واحد مسکن مددجویی و احداث ۱۵ واحد مسکن مددجویی از دیگر پروژه‌ها است.

وی با اشاره به سردخانه ۵۰۰ تنی سهند آب‌پخش و پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، اضافه کرد: گازرسانی به روستاهای بنار آزادگان، دشتی اسماعیل خانی، بصری، مکابری، چم تنگ افتتاح می‌شود.

مردانلو خاطرنشان کرد: احداث پل و نهربندهای کانال دشتی، دریچه های کانال K و بنارسلیمانی و مسجد نواب صفوی روستای چم درواهی نیز از دیگر پروژه‌های دهه فجر آب‌پخش است.

وی از احداث پارک کودک در تمامی روستاهای فاقد دهیاری، تسطیح معابر روستاهای فاقد دهیاری و روشنایی معابر روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری به عنوان دیگر برنامه‌های این دهه نام برد.