پنجمین مرحله مقدماتی المپیاد طرح ملی «دادرس» در البرز آغاز شد

مهناز قائم پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح ملی دادرس (دانشآموز آماده در روزهای سخت) باهدف ترویج و توسعه ظرفیتهای خود امدادی و دگر امدادی در بین دانش آموزان و افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری در جامعه در مدارس استان برگزار میشود.
وی افزود: این طرح یکی از مؤثرترین طرحهای ملی سازمان جوانان کشور است که دانش آموزان آموختههای امدادی خود را تمرین و از این مهارت در مواقع بحران در جامعه، خانواده و مدرسه به نحو احسن بکار میگیرند.
قائم پناه گفت: آموزش پنجمین دوره این طرح ملی برگزار شده است منتج به انتخاب گروههای برتر برای شرکت در مسابقات سه سطح درون مدرسهای، شهرستانی و استانی میشود این رقابت بین دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول پایه هشتم در فضایی دوستانه اجرا خواهد شد.
رئیس اداره دانشآموزی و پیشدبستانی جمعیت هلالاحمر استان البرز ادامه داد: با توجه به تعیین زمانبندی انجامشده توسط سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر این طرح بهصورت همزمان در استانهای کشور اجرا میشود.
وی افزود: در استان البرز نیز تعداد ۶۸ مدرسه تحت پوشش آموزش دادرس قرارگرفته است که مسابقات المپیاد آماده مرحله شهرستانی بهمنظور انتخاب گروههای برتر شهرستان در دهه فجر و مرحله استانی در هفته هلالاحمر برگزار میشود.
وی اضافه کرد: دانش آموزان در طرح ملی دادرس (دانشآموز آماده در روزهای سخت) با هشت سرفصل پایه از آموزشهای همگانی امداد و کمکهای اولیه توسط مربیان مجرب این طرح آشنا میشوند .
گفتنی است، پناه گیری و خروج ایمن، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، احیای قلبی ـ ریوی، شکستگی و آتلبندی، حمل مصدوم، اطفاء حریق، اسکان اضطراری هشت سرفصل پایه دوره آموزش طرح ملی دادرس است.
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