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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

رئیس اداره دانش‌آموزی هلال‌احمر البرز خبر داد:

پنجمین مرحله مقدماتی المپیاد طرح ملی «دادرس» در البرز آغاز شد

پنجمین مرحله مقدماتی المپیاد طرح ملی «دادرس» در البرز آغاز شد

کرج - رئیس اداره دانش‌آموزی و پیش‌دبستانی جمعیت هلال‌احمر استان البرز از آغاز پنجمین مرحله مقدماتی المپیاد طرح ملی دادرس در استان خبر داد.

مهناز قائم پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح ملی دادرس (دانش‌آموز آماده در روزهای سخت) باهدف ترویج و توسعه ظرفیت‌های خود امدادی و دگر امدادی در بین دانش آموزان و افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری در جامعه در مدارس استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح یکی از مؤثرترین طرح‌های ملی سازمان جوانان کشور است که دانش آموزان آموخته‌های امدادی خود را تمرین و از این مهارت در مواقع بحران در جامعه، خانواده و مدرسه به نحو احسن بکار می‌گیرند.

قائم پناه گفت: آموزش پنجمین دوره این طرح ملی برگزار شده است منتج به انتخاب گروه‌های برتر برای شرکت در مسابقات سه سطح درون مدرسه‌ای، شهرستانی و استانی می‌شود این رقابت بین دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول پایه هشتم در فضایی دوستانه اجرا خواهد شد.

رئیس اداره دانش‌آموزی و پیش‌دبستانی جمعیت هلال‌احمر استان البرز ادامه داد: با توجه به تعیین زمان‌بندی انجام‌شده توسط سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر این طرح به‌صورت هم‌زمان در استان‌های کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در استان البرز نیز تعداد ۶۸ مدرسه تحت پوشش آموزش دادرس قرارگرفته است که مسابقات المپیاد آماده مرحله شهرستانی به‌منظور انتخاب گروه‌های برتر شهرستان در دهه فجر و مرحله استانی در هفته هلال‌احمر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش آموزان در طرح ملی دادرس (دانش‌آموز آماده در روزهای سخت) با هشت سرفصل پایه از آموزش‌های همگانی امداد و کمک‌های اولیه توسط مربیان مجرب این طرح آشنا می‌شوند .

گفتنی است، پناه گیری و خروج ایمن، ارزیابی و کنترل علائم حیاتی، احیای قلبی ـ ریوی، شکستگی و آتل‌بندی، حمل مصدوم، اطفاء حریق، اسکان اضطراری هشت سرفصل پایه دوره آموزش طرح ملی دادرس است.

کد مطلب 3893198

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