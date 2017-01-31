۲۸واحد صنعتی تولید قارچ در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

ذبیح الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۸واحد صنعتی تولید قارچ در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داشت: این واحدهای صنعتی بیش از پنج هزار تن قارچ دکمه ای سالانه تولید و روانه بازار مصرف می کنند.

وی عنوان کرد: ۱۵۰ هزار واحد خانگی تولید قارچ خوراکی در سطح استان فعال است که این واحدهای صنعتی در روستاها و شهرهای استان فعالیت می کنند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر رتبه ششم تولید قارچ خوراکی را کسب کرده است.

وی ادامه داد: کیفیت قارچ تولیدی استان بسیار بالا است و بازارپسندی بسیار بالای دارد.