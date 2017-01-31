۱۱ عضو گروه «ارتش آزاد» در استان «درعا» سوریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، اعضای گروه تروریستی- تکفیری داعش با عناصر گروه موسوم به ارتش آزاد در حومه شمالی استان درعا به شدت درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این درگیری ۱۱ نفر از عناصر ارتش آزاد کشته شدند.

از سوی دیگر، عملیات ضد تروریستی ارتش سوریه در مناطقی از استان دیرالزور همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری در دیرالزور را طی چند نوبت بمباران کردند.

در همین حال، آخرین اخبار حاکی از تداوم پیشروی های ارتش سوریه در مناطق مختلف استان حمص است.