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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۸:۲۰

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عمران صلاحي شاعر و طنزپرداز معاصر درگذشت

عمران صلاحي شاعر و طنزپرداز معاصر درگذشت

عمران صلاحي - شاعر ، نويسنده و طنزپرداز معاصر شب گذشته در سن 60 سالگي بدرود حيات گفت .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ،  شاعر " گريه در آب " بر اثر عارضه ايست قلبي در تهران جهان فاني را وداع گفت . تشييع وي فردا پنج شنبه سيزدهم مهرماه ، ساعت 9 صبح از مقابل خانه هنرمندان با حضور شاعران ، اهل قلم و خانواده اين هنرمند انجام خواهد شد . عمران صلاحي در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) به خاك سپرده مي شود . 


صلاحي علاوه بر تلاش در حوزه ادبيات و فرهنگ مكتوب ، سالها در مجله " گل آقا " به عنوان نويسنده و طنزپرداز قلم زد ، گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر اين ضايعه را به خانواده ادبيات و مطبوعات كشور تسليت مي گويد .   
کد مطلب 389321

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