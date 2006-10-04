عمران صلاحي شاعر و طنزپرداز معاصر درگذشت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، شاعر " گريه در آب " بر اثر عارضه ايست قلبي در تهران جهان فاني را وداع گفت . تشييع وي فردا پنج شنبه سيزدهم مهرماه ، ساعت 9 صبح از مقابل خانه هنرمندان با حضور شاعران ، اهل قلم و خانواده اين هنرمند انجام خواهد شد . عمران صلاحي در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) به خاك سپرده مي شود .صلاحي علاوه بر تلاش در حوزه ادبيات و فرهنگ مكتوب ، سالها در مجله " گل آقا " به عنوان نويسنده و طنزپرداز قلم زد ، گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر اين ضايعه را به خانواده ادبيات و مطبوعات كشور تسليت مي گويد .