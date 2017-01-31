به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هاشم بهشتی بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت ورود امام خمینی (ره) و آغاز دهه فجر تصریح کرد: از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی به تعبیر امام راحل شکستن ابهت پوشالی ابرقدرت‌ها است.

وی با تأکید به اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی مادی نبود بلکه انقلابی معنوی و فرهنگی است، اضافه کرد: در واقع این انقلاب برای مبارزه با طاغوت و دست‌یابی به معنویات از دست رفته در زمان حکومت پهلوی به وقوع پیوست.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: هر چند دشمن اینطور تداعی کرده بود که مقابله با ابرقدرت‌هایی همچون انگلیس و آمریکا امکان‌پذیر نیست اما به تعبیر امام راحل نهضت ملت ایران عظمت ابرقدرت‌ها را در هم شکست.

بهشتی دستاورد دیگر را مقابله با صف‌آرایی قدرت آمریکا و انگلیس دانست و افزود: علاوه بر این انقلاب موجب باز شدن دریچه نور و امید در دل مسلمانان شد و توانست برای ملت‌های مستضعف الگوسازی کند.

وی با تأکید به اینکه در دنیا تمامی جنبش‌های عدالت‌خواهی از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته است، ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی جهانی بود و با هدف محصور بودن در مرزهای کشور به وقوع نپیوسته است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: در هر کجا مسلمانان جنبش عدالت‌خواهی داشته‌اند ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن حمایت کرده است.

بهشتی با اشاره به تأثیر انقلاب در بیداری مردم اضافه کرد: علاوه بر این دستاورد انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی سقوط سلطنت شاهنشاهی و دست‌یابی ملت به آزادی سیاسی بود.