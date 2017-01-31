معبر محمدآباد سبب مرگ ۳۷ نفر در مشهد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیری طرقی ظهر سه شنبه در نطق پیش از دستور شورای شهر مشهد با اشاره به حادثه پلاسکو اظهار کرد: این حادثه اگر چه بسیار تلخ بود اما تجربه بزرگی بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: جمعی از شهروندان در این حادثه درگذشتند و جمعی از آتشنشانان قهرمان نیز به شهادت رسیدند و اگر جانفشانی این افراد نبود چه بسا فاجعه بزرگ انسانی در تهران رخ میداد.
عضو شورای شهر مشهد با تاکید به اینکه باید توجه ویژهای به آتشنشانان شود و در مسیر زندگی و کار آن ها گام برداریم، افزود: دلیل مخالفت ما نیز با خصوصیسازی آتشنشانی همین بود، زیرا به آتشنشانان توسط بخش خصوصی دلگرمی لازمی داده نمیشود.
وی تصریح کرد: نیروی آتشنشان باید بهعنوان یک ضابط قضایی عمل کند.
قدیری طرقی در ادامه با اعلام موافقت خود درخصوص پلمب ساختمان های ناایمن گفت: وقتی اخطارهای متعددی به ساختمانهای نا ایمن وارد می شود اما به آن توجهی نمی کنند، راهی به جر پلمب باقی نمیماند و باید به آن اقدام کرد.
وی تاکید کرد: به نظر من شورا و شهرداری با همکاری با یکدیگر باید به این موضوع ورود پیدا کنند و جهت رفع نواقص تذکر سختی به ساختمانهای نا ایمن بدهد.
عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه سالنهای بحران و ایستگاههای آتشنشانی متعددی در سطح شهر وجود دارد، گفت: پیشنهاد بنده این است که در هر کدام از این مکانها یک پایگاه اورژانس نیز مستقر شود.
وی با بیان اینکه مجهزترین ماشینآلات آتشنشانی نیز نهایتاً تا ۱۲ طبقه را پوشش میدهند، عنوان کرد: برجها و بلند مرتبهها باید برای ایمنی بیشتر به سیستم اطفای حریق مجهز شوند.
قدیری خاطرنشان کرد: احداث معبر محمد آباد به سبب وجود مشکلاتی که دارد، تاکنون موجب مرگ ۳۷ نفر شده است که خوشبختانه شهرداری به ای موضوع ورود پیدا کرده اما متاسفانه کارخانه قند به عنوان مستاجر این زمین همکاری های لازم را ندارد.
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