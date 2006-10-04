كشتارگاه صنعتي خورين به بخش خصوصي واگذار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران در ورامين با اشاره به پتانسيل كشاورزي شهرستان خاطرنشان كرد: مشكل اشتغال ورامين با توسعه صنايع تبديلي و استفاده از ظرفيت هاي كشاورزي و اقتصادي منطقه برطرف خواهد شد.

سيد شمس الديني گفت: توسعه طرح‌هاي زودبازده اقتصادي و صنايع در شهرستان مي تواند ضمن احياء توليد در شهرستان زمينه اشتغال جوانان را فراهم سازد.

وي بر لزوم جذب، حمايت و تشويق سرمايه گذاري ها در استان تاكيد كرد و گفت: منابع محدود دولتي قطعا جوابگوي نياز بخش اقتصادي در استان نيست و دستگاه‌هاي اجرايي استان بايد با ارائه تسهيلات لازم زمينه جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي را فراهم نمايند.

وي افزود: تامين امنيت و سود سرمايه گذاراني كه در جهت توسعه استان سرمايه گذاري مي كنند وظيفه دستگاه‌هاي اجرايي است.

وي در حاشيه بازديد از بنگاه‌هاي اقتصادي، شهرستان، احداث بزرگ‌ترين كارخانه توليد فرآورده هاي لبني و احياء كشتارگاه صنعتي خورين را از جمله پروژه هاي اساسي استان اعلام كرد و گفت: توسعه صنايع تبديلي و فرآوري محصولات در مبادي توليد ضمن افزايش فرصت هاي شغلي ارزش فراواني را در پي دارد.

همچنين مدير عامل شركت صنايع شير ورامين طي گزارشي گفت: صنايع شير ورامين با ظرفيت روزانه يك هزار تن شير طي سه فاز به بهره برداري مي رسد.

وي از راه اندازي و احياء كشتارگاه صنعتي خورين در عيد سعيد فطر خبر داد و افزود: كشتارگاه خورين با دارا بودن استانداردHACCP به عنوان مطمئن ترين نوع كنترل كيفيت بر توليد مواد غذايي جهان روزانه 200 راس انواع دام سنگين ظرفيت توليد دارد و همچون صنايع شير زمينه اشتغال هزار نفر را در شهرستان فراهم مي كند.