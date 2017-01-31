طالبان باید تا بهار آینده در ولایت «هلمند» سرکوب شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان امروز برای بررسی وضعیت ولایت هلمند به شهر «لشکرگاه» سفر کرد و در آنجا به مسئولان امنیتی گفت که تا بهار آینده طالبان در این ولایت سرکوب شود.

در این سفر، وزیر دفاع و معاون ارشد امنیتی وزارت کشور افغانستان، عبدالله را همراهی می‌کنند. عبدالله پس از رسیدن به شهر لشکرگاه، مورد استقبال مقامات محلی و نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفت.

عبدالله به مسئولان امنیتی در این ولایت اطمینان داد که نیازهای نیروهای امنیتی به زودی تأمین می شوند. پیش از بهار سال آینده باید گروه طالبان از اطراف شهر لشکرگاه و شهرهای نزدیک به آن سرکوب شوند.

این درحالی است که روز گذشته «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان نیز از طریق ویدئو کنفرانس با والی و مسئولان بلند پایه‌ این ولایت گفتگو کرد و از نقش آنها در تأمین امنیت و مقابله با تروریست ها قدردانی کرد و به آنها گفت که یک هیأت از کابل به آن ولایت سفر می‌کند.

اخیراً طالبان تحرکات نظامی خود را در ولایت هلمند افزایش داده است. در تابستان امسال طالبان به شهر لشکر گاه مرکز این ولایت حمله کرد و به نزدیکی آن رسید، اما نیروهای امنیتی افغانستان توانستند طالبان را شکست دهند.

کشت تریاک و قاچاق آن در هلمند باعث شدت گرفتن درگیری و توجه طالبان به این ولایت شده است. گفته می‌شود طالبان از قاچاق تریاک در این ولایت سود می‌برد و قاچاقچیان نیز در گسترش ناامنی در ولایت هلمند نقش دارند.

هلمند از ولایت‌های افغانستان است که به طور گسترده در آن تریاک کشت می‌شود.