استقلال هنوز رقیب ما است/ بازی با تراکتور حساستر از دربی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شرایط این تیم قبل از بازی حساس با تراکتورسازی گفت: تا اینجا بازیهای خوبی انجام دادیم و مزد زحماتمان را گرفتیم. شاید رسانه ها این بازی را سخت کرده اند اما دیدار با تراکتورسازی هم مانند سایر مسابقات است. امیدوارم با حمایت هواداران این بازی را نیز ببریم.

وی درباره گل نخوردن هایش در چند بازی متوالی، افزود: ایگور پانادیچ مربی من حتی در زمان مصدومیت خیلی برای من زحمت کشید. الان هم مزد این تمریناتمان را می گیریم امیدوارم بتوانیم قهرمانی را تقدیم هوادارانمان کنیم.

مربی دروازه بانهای پرسپولیس درباره دربی تصریح کرد: در حال حاضر اصلا به استقلال فکر نمی کنیم. بازی با تراکتور حساستر از بازی برابر استقلال است.

دروازه بان پرسپولیس درباره مدافعان این تیم بخصوص «الکسی پلیانسکی» مدافع اوکراین گفت: همه بازیکنان ما در دفاع خوب هستند. از کادر فنی ممنونم که مقابل صبا به الکسی اعتماد کرد و توانست مزد این اعتماد را بگیرد. در این مدت فشار زیادی روی الکسی بود. اگر بازیکن ایرانی جای الکسی بود، ممکن بود زیر این فشار از فوتبال خداحافظی کند.

بیرانوند درباره مدعیان قهرمانی اظهار کرد: تا تیم چهارم جدول همه رقیب ما هستند. ما با آنها بازی مستقیم هم داریم اگر بتوانیم در بازی با آنها امتیازات جمع کنیم به موفقیت خواهیم رسید.

وی درباره شرایط استقلال خاطرنشان کرد: استقلال تیمی است که الان جان گرفته است و به هیچ تیمی باج نخواهد داد. علیرضا منصوریان هر جا بوده روند رو به جلو داشته و خدا را شکر نتایج خوبی گرفته است. استقلال هنوز هم صد درصد رقیب ما است.

بیرانوند در خصوص دو اخطاره بودنش و احتمال از دست دادن دربی با دریافت کارت زرد مقابل تراکتورسازی، گفت: نمی دانم کارتهایی که گرفته ام برای چه بوده ولی تا جایی که توان داشته باشم تلاش می کنم به تیم کمک کنم. اگر هم در این بازی کارت بگیرم خواست خدا است. البته تلاشم این است که تا آخر فصل محروم نشوم.

دروازه بان پرسپولیس در خصوص طلبش از باشگاه نفت گفت: کمیته انضباطی رای خود را صادر کرده و قرار است از محل درآمدهای این تیم در سازمان لیگ پول پرداخت شود. بهاروند و تاج باید این پول را بپردازند. در حال حاضر فکر می کنم بازیکنان پرسپولیس روی هم رفته چهار تا پنج میلیارد از نفت طلب دارند. البته بهاروند مصاحبه کرده و گفته است نفت هیچ درآمدی از سازمان لیگ ندارد اما تا جایی که می دانم هر تیم سالیانه سه چهار میلیارد از سازمان لیگ درآمد دارد.