۲۰۰ میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق آمل جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی گرائیلی افرا ظهر سه شنبه در آین افتتاح اداره برق شرق آمل بابیان اینکه امروز شاهد برگ زرین دیگری از افتخارات توزیع برق رقم خواهد خورد، افزود: در راستای اهداف دولت و نیروی برق مقرر شد تا شهرستان‌های بزرگ، اداره امور برق به دو قسمت تقسیم شوند تا در راستای خدمت‌رسانی به مردم سهولت دهیم.

رییس امور توزیع برق آمل با اشاره به اینکه این امور به ۶۰ هزار مشترک شهر آمل سرویس می‌دهد، گفت: این امور زیرمجموعه امور توزیع برق آمل است.

گرائیلی افرا افزود: با پیگیری‌های نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل توزیع برق مازندران ۲۰۰ میلیارد ریال برای توسعه و اصلاح شبکه برق شهرستان جذب شد، که این اعتبار خارج از مصوبات دولت بود.

رئیس امور توزیع برق آمل با اشاره به اینکه ساختمان امور توزیع برق با هزینه‌ای بالغ‌بر ۵ میلیارد ریال بهسازی شد، ادامه داد: فاز اول ساختمان اداره توزیع برق لاریجان در حال اتمام است.

گرائیلی افرا افزود: پست آمل ۵ با ظرفیت ۶۳ کیلووات با پیگیری مدیرعامل توزیع برق استان و عزت‌الله یوسفیان نماینده مردم مجلس آمل در شورای اسلامی در حال ساخت است.

وی ادامه داد: بعد از ۳۰ سال سه بحران را در چند ماه گذشته پشت سر گذاشتیم که ۱۰ میلیارد تومان متضرر شدیم و در طوفان ۱۲ شهریور یکی از همکاران این اداره درراه خدمت به مردم جان خود را از دست داد.