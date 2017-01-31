به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی از برگزاری گفتمان دینی مساجد با موضوع، مبانی انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در این ایام در بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد محوری استان خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تاکید بر اهمیت برگزاری گفتمان های دینی مدارس اظهار داشت: در ایام دهه فجر بالغ بر ۵۵ گفتمان دینی مدارس با موضوعات انقلاب اسلامی، آسیب های اجتماعی و سبک زندگی اسلامی در مدارس منتخب استان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع: نقش باورهای دینی و انقلابی در کاهش آسیب های اجتماعی در مدرسه های استان را از دیگر فعالیت های اداره کل در این ایام عنوان کرد.

حجت الاسلام سروستانی برگزاری گفتمان دانشجویی با موضوع جنگ نرم و انقلاب اسلامی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه منتخب استان و همچنین کارگاه آموزشی ویژه مبلغات حوزوی با موضوع نقش زنان در تعمیق باورهای دینی و انقلابی را از دیگر برنامه هایی ذکر کرد که در دهه فجر اجرا خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزاری کارگاه آموزش دینی مهدهای کودک با موضوع نقش تربیت اسلامی فرزندان در گسترش نهضت علمی، کارگاه آموزشی مبلغات سنتی با موضوع جایگاه انقلاب اسلامی و نقش آن در معنویت و هویت دینی و کارگاه آموزشی مسئولین تشکل های دینی با موضوع انقلابی گری و تاثیر آن در استمرار انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های قابل اجرا عنوان کرد.

وی گفت: کارگاه آموزشی نقد نحله های انحرافی، برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی، و برگزاری همایش طلایه داران تبلیغ با موضوع نقش روحانیان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی از برنامه های مهم تبلیغات اسلامی در ایام دهه فجر محسوب می شوند.

حجت الاسلام سروستانی همچنین طراحی، چاپ و نصب بنر، آذین بندی فضای درونی و بیرونی اداره کل و توزیع تصاویر مرتبط با دهه مبارکه فجر را از دیگر اقدامات اداره کل ذکر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزاری جشن خانوادگی گرامیداشت ایام الله دهه فجر ویژه کارکنان و خانواده‌های آنان را از دیگر برنامه های اداره کل عنوان کرد.

وی برگزاری محفل انس با قرآن، دیدار جامعه قرآنی با نماینده ولی فقیه در استان، گردهمایی توجیهی آموزشی ۳۰۰ مدیر تشکل های قرآنی تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعزام ۵۰ نفر از نخبگان قرآنی به اردوی تفریحی آموزشی استان فارس را از برنامه های قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برشمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، اعزام ۴۰ مدیر خانه قرآن روستائی به اردوی توان افزائی اصفهان، برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش در بوشهر، جم، تنگستان، دشتی و دشتستان و همچنین دیدار جامعه قرآنی با خانواده شهداء قرآنی را از دیگر برنامه های اداره کل در ایام دهه فجر عنوان کرد.

حجت الاسلام سروستانی در خاتمه سخنان خود از اعزام بیش از ۵۰۹ مبلغ و مبلغه بومی و اعزامی به نقاط مختلف استان در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.