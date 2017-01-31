چالش نوآوری کاهش نفوذپذیری هوا در تایر خودرو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، بنا به درخواست یک شرکت تولید کننده تایر خودرو، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر تایر در کشور به دنبال راهکاری برای «کاهش نفوذپذیری هوا در لایه داخلی تایر خودرو» توسط شرکتهای خلاق و نوآور، پژوهشگران، مخترعان و فناوران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاهها و پژوهشگاهها از داخل و خارج کشور، اقدام به برگزاری سومین چالش نوآوری کرده است.
چالشهای فناوری و نوآوری نانو، یکی از برنامه های مهم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که ابتدای سال جاری برگزاری آن کلید خورده است و تلاش می کند مشکلات کلیدی بنگاههای صنعتی یا نیازهای فناورانه صنایع مختلف کشور را از طریق جلب مشارکت پژوهشگران و فناوران کشور برطرف کند.
هماکنون پس از برگزاری موفق دوره نخست این برنامه و وارد شدن دومین چالش نوآوری نانو به مرحله ارزیابی طرحهای مفهومی پس از استقبالی بینظیر از سوی پژوهشگران و فناوران دانشگاهی و صنعتی، سومین دور از چالش های نوآوری فناوری نانو از سوی کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو اغاز شده است.
مساله و هدف محوری این چالش نوآوری «ارائه راهکاری برپایه فناوری نانو برای افزایش مقاومت تایر خودرو در برابر نفوذ هوا همزمان با کاهش ضخامت و وزن لایه داخلی تایر» است. در کشور ما سالانه حدود ۲۲ میلیون حلقه تایر با سایزهای مختلف مصرف میشود که ۱۶ میلیون حلقه آن تولید داخل است و نزدیک به ۶۰ درصد مواد اولیه ساخت این تایرهای داخلی نیز از خارج کشور وارد میشود.
از این رو با کاهش نفوذپذیری هوا در لایه داخلی تایر خودرو که امکان کاهش چشمگیر ضخامت و وزن لایه داخلی را فراهم می نماید میتوان از مقاومت غلتشی تایر کاست. بهینه کردن ضریب مقاومت غلتشی که نقشی اساسی در تعیین میزان مصرف سوخت دارد، تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا، به عنوان یکی از اولویتهای جدی دولت و بهویژه سازمان حفاظت محیط زیست، و نیز صرفهجویی ارزی در واردات مواد اولیه مصرفی خواهد داشت.
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