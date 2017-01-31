دولت اسلام آباد سرکرده گروه «لشکر طیبه» را حبس خانگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، دولت اسلام آباد، «حافظ سعید» رئیس گروه «جماعت الدعوه» و سرکرده گروه تروریستی لشکر طیبه را حبس خانگی کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه بر حافظ سعید، «عبیدالله‌ عبید»، «ظفر اقبال»، «عبدالرحمان عابد» و «قاضی کاشف» که از اعضای برجسته لشکر طیبه محسوب می‌شوند نیز دستگیر شده‌اند.

گفته می شود که این اقدام دولت اسلام آباد پس از آن صورت گرفت که با فشار آمریکا و چین برای دستگیری حافظ سعید روبر شد.

لازم به ذکر است که سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ لشکر طیبه را سازمان تروریستی و حافظ سعید را به عنوان رهبر این سازمان، تروریست اعلام کرد.

حافظ سعید متهم است که در حمله تروریستی مرگبار در شهر بمبئی هند دست داشته است، از همین رو وی در این کشور به شدت تحت تعقیب بود.

افزون بر این، آمریکا نیز به خاطر نقش حافظ سعید در حملات نوامبر ۲۰۰۸ بمبئی، ۱۰ میلیون دلار برای کشتن وی جایزه تعیین کرده است.

این اولین باری نیست که حافظ سعید از سوی مقامات پاکستانی در حصر خانگی قرار می گیرد. در سال ۲۰۰۸ نیز وی بازداشت شده بود، اما پس از شش ماه آزاد شد. مقامات وقت پاکستانی گفته بودند که اسناد کافی برای محاکمه وی وجود نداشت.

گفتنی است که در جریان حملات سال ۲۰۰۸ بمبئی، ۱۰ فرد مسلح اقدام به کشتن ۱۶۶ تن شامل چندین خارجی و افراد از طبقه ثروتمند هند با حمله به دو هتل مجلل، یک مرکز یهودیان و یک ایستگاه قطار کردند، این کار سبب شد که پاکستان و هند بعد از مدت‌ها مجددا در آستانه جنگ با یکدیگر قرار بگیرند.