فرهنگ اسلامی خانواده های ایرانی در زمان شاهنشاهی درحال نابودی بود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز دوازدهم بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی(ره) در فرهنگسرای شهرکرد اظهار داشت: انقلاب اسلامی، انقلاب الهی بود و هست که اسلامیت و تفکرات ملت را احیا کرد.

وی گفت: در نظام شاهنشاهی اگر آمریکایی ها در کشور مرتکب هر جرم و عملی می شدند کسی حق اعتراض و محاکمه آنها را نداشت.

وی ادامه داد:ارزش های اسلامی در دوره طاغوت یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن بود و در نظام شاهنشاهی اقداماتی صورت می گرفت که شاید در ظاهر خوب به نظر می رسید مثل اصلاحات ارزی، اما خساراتی نیز در پی داشت.

وی گفت: با ورود سبک زندگی اروپایی آرام آرام مظاهر غربی در حال جایگزینی بنیان اصیل ایرانی اسلامی بود و ریشه و اصالت اسلامی خانواده های ایرانی در حال نابودی بود که امام بر علیه انقلاب سفید فریاد زد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: امام کار فرهنگی و آگاه سازی کرد و فرمود یاران من جوانانی هستند که هنوز نوجوان هستند و همچنین امام خمینی(ره) بعد از تبعید ظلم های اروپایی ها و آمریکایی را آشکار و مردم را نسبت به جرم های آنها بیدار کرد.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: طی گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر روز به بلوغ قوی تری می‌رسیم و همچنین باید همواره به یاد از خودگذشتگی، غیرت، مردانگی و خون شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و همه کسانی که در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کردند، باشیم که وحدت و همدلی میان امت بزرگ اسلام برای همیشه ادامه داشته باشد.