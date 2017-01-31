به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، محسن بهشتی در اولین جلسه کارگروه استانی اسقاط خودروهای فرسوده که با حضور دبیر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در استانداری قم برگزار شد با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گفت: استان باید با استفاده از این ظرفیت ناوگان حمل و نقل فرسوده را از رده خارج و با استفاده از تسهیلات یارانه‌ای دولت، خودروهای جدید و کارآمد را وارد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری نماید.

وی افزود: تا پایان سال ۹۸ تعداد ۲۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه از خودروهای سواری، وانت، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی باید از رده خارج و همین تعداد خودرو نو وارد چرخه حمل و نقل استان شود.

معاون استاندار قم، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی رانندگان و سایر کاربران جاده‌ای را از عمده‌ترین مزایای این طرح ذکر کرد و گفت: کارآمدی و مدرن بودن سیستم حمل و نقل هر شهر یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه است و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد توسعه حمل و نقل و اقتصاد استان باشیم.

خاطرنشان می‌شود در این جلسه احکام اعضای کارگروه استانی به نمایندگان استانداری، شهرداری، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راه، محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت اعطاء شد.