به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قائمشهر اظهار داشت: ۲۶ پروژه عمرانی بااعتبار ۱۳۸ میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح میشود که icu بیمارستان رازی، پنجمین ایستگاه آتشنشانی، برج پرچم، تولیدات زیربنایی بخش کشاورزی، تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی و چند کلاس درس و یک کتابخانه روستای ازجمله این پروژهها محسوب میشوند.
فرماندار قائمشهر با اشاره به همکاری بین بخشی دستگاههای اجرایی گفت: ما همه وظیفهداریم زمینه امید مردم به آینده زندگی، ایجاد نشاط و آرامش را در جامعه به وجود بیاوریم.
وی ضمن قدردانی از همه دستگاههای اجرایی، بیان کرد: از دهه فجر سال گذشته تاکنون ۲ انتخابات مهم و حساس را پشت سر گذاشتهایم و در سال جاری هم ۲ انتخابات را در پیش روداریم که برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن، توام با سلامت، از آمادگی لازم برخوردار هستیم.
محمدی دهه فجر را یادآور خاطرات ملت بزرگ ایران و رشادت مردم غیور دانست و خاطرنشان کرد: به ارواح همه کسانیکه در دوران مبارزه با طاغوت، تلاش کردند و بعدازآن ایام همخون خود را برای امنیت، آسایش، توسعه و بالندگی ایران ریختند، درود میفرستیم.
فرماندار قائمشهر افزود: انقلاب ما بهواسطه رهبری واحد به پیروزی نهایی رسید و تداوم یافت اما انقلابهای دیگر جهان به جهت برخوردار نبودن از این ویژگی، بعد از زمان کوتاهی پس از پیروزی به نفع دیگران مصادره شدند.
وی تصریح کرد: دشمن پس از رحلت امام خمینی (ره) برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تکاپو افتاد اما بهواسطه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و درایت و دوراندیشی مقام معظم رهبری، نقشههای دشمنان نقش بر آب شد.
محمدی به اقدام رئیسجمهور آمریکا در لغو روادید برای برخی از کشورهای مسلمان اشاره کرد و گفت: تصمیمی که ملت ایران بهواسطه هدایت رهبری اتخاذ کرده است، همه پیشبینیهای آمریکا را منتج به نتیجه نمیگذارد.
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