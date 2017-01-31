شاخص بورس در چند قدمی کانال ۷۸هزار واحدی ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز در بورس تهران سرمایه گذاران بیش از یک میلیارد و ۷۵۸ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش ۲ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال در ۸۹ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

در داد و ستدهای روز جاری بورس تهران بیش از یک میلیارد و ۷۵۸ میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر ابزارهای مالی توسط سرمایه گذاران دست به دست شد؛ بر این اساس، در نتیجه معاملات امروز شاخص کل ۱۴ واحد بالا رفت و در مرز ۷۸ هزار واحدی ایستاد.

گفتنی است امروز نمادهای سایپا، بانک ملت، پارس خودرو، مخابرات، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و فولاد خوزستان با بیشترین تاثیر مثبت باعث رشد ۱۴ واحدی شاخص کل شدند و این متغیر به رقم ۷۷هزار و ۹۷۵ رسید.

این در حالی بود که گل گهر بیشترین تاثیر منفی را بر این متغیر ثبت کردند. شاخص بازار اول امروز ۳۶ واحد بالا رفت اما شاخص بازار دوم ۱۱۶ واحد افت کرد. همچنین در این روز گروه های خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای مارگارین، فرآورده های نسوز پارس، سامان گستر اصفهان، درخشان تهران، فرآوری مواد معدنی، پگاه آذربایجان غربی و کاغذ سازی کاوه بود.

در مقابل نمادهای نساجی بروجرد، بیمه دانا، داروسازی دکتر عبیدی، چرخشگر، سخت آژند، حمل و نقل پتروشیمی و نصیر ماشین با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند؛ سرمایه گذاران امروز برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، واحدهای صندوق امین یکم، کیان، صکوک مرابحه سایپا، حق تقدم داروسازی دکتر عبیدی، سهام سامان گستر اصفهان و اوراق مشارکت ملی نفت ایران بیشترین تقاضای خرید را ثبت کردند.

در سوی دیگر بازار واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، حق تقدم داروسازی دکتر عبیدی، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، صکوک بنا گستر کرانه، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و سهام داروسازی دکتر عبیدی با بیشترین عرضه ها و سنگین ترین صف های فروش مواجه شدند.

در پایان معاملات امروز حق تقدم پارس خودرو با معامله ۴۲۶ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و سایپا با معامله ۳۹۴ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشتند.