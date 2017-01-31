به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی معلمی، پیش از ظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری، اظهار داشت: بر اساس آموزههای قرآن، پدیدههای مبارک باید یادآوری و بازخوانی شوند.
امامجمعه قائمشهر، ادامه داد: هرساله ایام مبارک دهه فجر فرصتی برای بازنگری اهداف انقلابی است که تحولات اجتماعی و سیاسی زیادی را در جهان به وجود آورد.
معلمی تصریح کرد: این ایام فرصتی است برای بازخوانی مسائل انقلاب و بازشناسی شخصیت و خدمات امام راحل، که از سال ۴۱ تا بهمن ۵۷ برای به ثمر رساندن انقلاب مبارزه کرد و در مقابل طاغوت ایستادگی کرد.
وی بابیان اینکه اگر مقاومت نبود نظام شاهنشاهی فرونمیریخت، گفت: شهدای انقلاب اسلامی در سایه ایمان و اخلاص مبارزه و فداکاری کردند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ولایتفقیه را جلوهای از ولایت عصمت و طهارت دانست و افزود: ولایتفقیه همان ولایت رسولالله است.
معلمی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات، بیان کرد: حضور در پای صندوقهای رأی سند پیوند و هماهنگی سالم و خوب مردم با مدیران اجرایی خود، است.
نظر شما