هوشنگ شریعتی رئیس هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان کردستان ظهر روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در سالن اجلاس اداره کل ورزش و جوانان به ریاست مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد.

هوشنگ شریعتی که خود در گذشته ریاست این هیات را برعهده داشت به عنوان تک کاندیدای مجمع حاضر شد.

شریعتی به بیان برنامه های خود پرداخت و گفت: رئیس فدراسیون این رشته سال ها قبل بنا بر دلایلی بنده را از سمت ریاست هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان در حالی برکنار کرد که این هیات در دوران اوج خود قرار داشت و اکنون نیز اگر به این سمت بازگردم قول آن را نمی دهم که یک ساله زیر ساخت های از دست رفته هیات را جبران شوند.

وی افزود: تا سه سال قبل هیات توانایی های آن زمان را حفظ کرده و توانایی بالایی داشت اما اکنون با وجود تصمیمات رئیس فدراسیون وقت، قدرت آن زمان را نداشته و از ۱۸۰ نفر ورزشکار تحت پوشش آن زمان تنها ۲۴ ورزشکار در این هیات در سطح استان وجود دارد و این نیازمند تشکیلات قوی است و هیات شهرستان ها باید مارا در این راه یاری دهند تا این راه را از صفر دوباره شروع کنیم.

شریعتی گفت: فکرش را هم نمی کردم که رئیس فدراسیون به رئیس هیات خود که در تلاش برای ارتقا سطح هیات و استان خود بود، حسادت کند چون آن زمان یک دوره مسابقات بین المللی و کلاس های بین المللی داوری را به میزبانی کردستان برگزار کردیم و آنها از اولین تورنمنت های بین المللی کشور بود.

رئیس هیات نابینابان و کم بینایان استان کردستان اظهار داشت: در ابتدای کار برای ترمیم و جبران زیر ساخت های این ورزش در استان یک هیات فنی و مشورتی را تشکیل خواهم داد.

شریعتی گفت: میزبانی یکی از راه هایی است که انگیزه را در دل ورزشکار بوجود می آورد اما متاسفانه سه سال است که هیچ میزبانی حتی مسابقات منطقه ای را به ما نداده اند و در آینده در تلاش برای گرفتن میزبانی رده های مختلف خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فوتبال پنج نفره نابینایان یکی از رشته های مهیج است، افزود: در آینده استعدادیابی و آموزش در رشته فوتبال نابینایان یا فوتبال پنج نفره را با همکاری آموزش و پرورش برگزار خواهیم کرد.

در پایان این مجمع هوشنگ شریعتی با کسب ۱۶ رای ماخوذه از ۱۶ رای دهنده حاضر در مجمع به مدت چهار سال رئیس هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان کردستان شد.