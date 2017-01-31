به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی ظهر امروز در صحن شورای شهر در مورد کمیته حقیقت یاب، گفت: مگر می‌شود 31 عضو شورا از مردم دفاع نکنند و مخالف دفاع از کسبه و آتش‌نشانانی که جان خود را داده‌اند باشند، چرا با مسائل رفتار سیاسی می‌کنید.

وی با بیان اینکه مسجدجامعی، پیش‌نویس طرح تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را به صحن آورد، اما بعد از مدتی تصویر نامه در شبکه‌های ضدانقلاب منتشر شد، گفت: چرا با شورا رفتار دوقطبی می‌کنید.

طلایی ادامه داد: برخورد سیاسی نکنید و عنوان نکنید طرفداران شهردار این طرح را امضا نکردند

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه من که جلوی دشمنان ایستادم و دخترم را از گروگانگیرها نجات دادم، حالا می‌گویید از حقوق مردم دفاع نکردم، گفت: یک پیشنهادی درخصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب ایجاد شد و ما هم نظرمان را اعلام کردیم ، مگر می‌شود در دفاع از حقوق مردم شک و تردید کنم!

طلایی افزود: برخورد سیاسی نکنید و عنوان نکنید طرفداران شهردار این طرح را امضا نکردند، چراکه ما طرفدار قانون و حمایت از مردم و حق هستیم و برای ما شهردار و رییس جمهور هرکه می‌خواهد باشد، چراکه ما از قانون و مردم حمایت می‌کنیم.

وی افزود: ما حرفمان این است که رییس جمهور، مجلس و قوه قضاییه برای بررسی ابعاد حادثه پلاسکو وارد عمل شوند و به همین دلیل لازم است شورا بررسی‌های سایر دستگاه‌ها را جمع‌آوری و بررسی کند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: دو کمیته دیگر در شورا برای بررسی ابعاد پلاسکو تشکیل شده و تشکیل سومین کمیته لازم نیست.

طلایی خطاب به سرخو که وی را مورد انتقاد قرار داد، گفت: نامه دست شما بود، چرا منتشر می‌کنید؟ من اهل جار و جنجال نیستم. یک طرح آوردید و ما پیشنهاداتی داشتیم اما جور دیگری مخابره کردید.

محسن سرخو در واکنش به سخنان نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: حرف‌های شما سیاسی است چرا ما را متهم به سیاسی کاری می‌کنید.

چمران: ما مخالف ایجاد تشکیل کمیته حقیقت یاب نیستیم

نهایتا مهدی چمران رییس شورای شهر تهران ضمن دعوت همگان به آرامش، گفت: نباید این برداشت ایجاد شود که افرادی که این طرح را امضا نکردند، با حقیقت‌یابی و جست‌وجو مخالف هستند ، اما متاسفانه اینطور برداشت شده است.

وی با بیان اینکه ما مخالف ایجاد تشکیل کمیته حقیقت یاب نیستیم، بلکه با روش مخالف هستیم، گفت: روز شنبه در جلسه اضطراری شورا مصوب شد که دو کمیته فنی و حقوقی تشکیل شود و تعدادی از اعضا نیز انتخاب شدند و به تصویب رسید و رییس شورا نیز این موضوع را ابلاغ رسمی کرد و چند جلسه نیز تشکیل شده است و حالا پیشنهاد تشکیل کمیته سوم مطرح می‌شود و این در حالی است که دستگاه‌های مختلف اعم از قوه قضاییه، دولت، مجلس و حتی دستگاه‌های کوچک‌تر مثل مرکز تحقیقات وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسی و... بررسی‌های خود را آغاز کردند و پیشنهاد کردیم به جای تشکیل کمیته جدید، به موازات این دستگاه‌ها شورا بررسی‌ها را جمع‌آوری و گزارش کاملی را ارائه دهد.

رییس شورای شهر تهران همچنین اظهار کرد: شهردار تهران از بس به جاهای مختلف دعوت شده، فرصت نکرده به شورا بیاید.

امانی، معاون شهردار تهران که در جلسه حضور داشت، در واکنش به این سخن چمران، در حالی که اجازه صحبت نداشت، گفت: شهردار تهران در مورد حادثه پلاسکو به هیچ جایی به غیر دولت نرفته و این در حالی است که عنوان کرده بودند که جلسه با حضور رییس جمهور است و وقتی قالیباف رفت متوجه شده با حضور سایر مسئولان برگزار می‌شود.

شرح وظایف کمیته‌های پلاسکو بررسی شود

در ادامه، حبیب کاشانی که به عنوان مخالف دو فوریت طرح پیشنهادی صحبت می‌کرد، گفت: کسی مخالف دفاع از حقوق مردم نیست، بلکه دو کمیته با حضور 8 نفر از اعضا تشکیل شده و پیشنهاد می‌شود شرح وظایف این کمیته‌ها بررسی شود و اگر خلایی وجود دارد، کمیته دیگری ایجاد شده و یا کمیته مذکور با حضور اعضای بیشتر تقویت شود.

همچنین دوستی با بیان اینکه هیچ‌کدام از اعضای شورا در فکر شهرداری و شهردار تهران نیستند و از سوی دیگر به دنبال استیضاح و عزل هم نیستند، گفت: تفاوت کمیته حقیقت‌یاب با دو کمیته دیگر این است که ما کار خودمان را بررسی نمی‌کنیم، به دلیل تعداد اعضا، نظارت بیرونی نیز وجود دارد.

دوستی با بیان اینکه شورای شهر نیز به مانند شهرداری در قضیه پلاسکو مقصر است، گفت: کمیته بهداشت که به دنبال درخت خشک شده است تا فیلمش را منتشر کند، چراتاکنون با آتش‌نشانان جلسه نگذاشته بفهمیم کمبود بودجه دارند.

شما امضا جمع کرده‌اید که دو کمیته دیگر شورا منحل شود، این موضوع کودتا علیه تصمیمات شورا است

همچنین تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تذکر آیین‌نامه‌ای دارم، گفت: براساس آیین‌نامه شورا نمی‌تواند تا 6 ماه تصمیمی دیگر برخلاف مصوبات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شما امضا جمع کرده‌اید که دو کمیته دیگر شورا منحل شود، گفت: این موضوع کودتا علیه تصمیمات شورا است چراکه ظرف یک هفته یک تصمیم جدید آورده شده و جای سوال است که آیا شما قانون را رعایت می‌کنید؟

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی‌ها می‌خواهند ژست بگیرند، گفت: مردم زیر آوار بودند اما برخی در ماهواره ژست می‌گیرند و این در حالیست که نباید با شورا برخورد سیاسی داشته باشند وگرنه با آنها برخورد می‌کنیم.

همچنین اقبال شاکری نیز با بیان اینکه ما نماینده مردم هستیم و وظیفه‌مان دفاع از حقوق آنها هست، گفت: اجازه دهید دو کمیته دیگر گزارش‌های خود را بدهند و اگر کم بود کمیته دیگر تشکیل دهید، اما با موضوعات مردمی و شهری، سیاسی برخورد نکنید و اگر دوستان دیگرمان در شورا نامه مجهول را به سایت‌ها بدهند باید پاسخ دهند.

پس از استماع نقطه نظرات اعضای شورا به دلیل عدم رعایت روال پیشنهاد طرح، یک فوریت طرح پیشنهادی تشکیل کمیته حقیقت یاب پلاسکو به رأی گیری گذاشته شد که با کسب 13 رأی یک فوریت آن تصویب شد.