سه طرح عمرانی و رفاهی کمیته امداد هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته امداد هرمزگان، علی الهیاری با اشاره به توانمند سازی مددجویان به عنوان یکی از اولویت های این نهاد گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی از سه طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به بهره برداری می رسد.

علی الهیاری با بیان اینکه این طرح ها در بخش های بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، اشتغال و خودکفایی و کمک به خرید و ساخت مسکن شهری به بهره برداری می رسد، افزود: این طرح ها شامل ۳۸۹ واحد مسکن مددجویی، ۳۹ واحد مسکن شهری و هزار و ۱۸۰ طرح اشتغال و خودکفایی است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد : این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال اجرا شده است که برای محرومیت زدایی، تامین مسکن مناسب و توانمند سازی خانواده های تحت پوشش یکی از برنامه های اصلی کمیته امداد است.

الهیاری خاطرنشان کرد: وام‌های اشتغال‌زایی برای ایجاد اشتغال مددجویان باید هدف‌دار پرداخت شود تا افراد مورد نظر بتوانند از این تسهیلات با ایجاد شغل به استقلال اقتصادی دست یابند، در این راستا توانمندسازی اقتصادی و معیشتی مددجویان کمیته امداد، این نهاد با رویکرد خروج محور مددجویان از چرخه حمایتی فعالیت می‌کند.

الهیاری خاطرنشان کرد: نخستین شعبه صندوق قرض الحسنه ولایت امداد نیز در استان با هدف ترویج بانکداری اسلامی بدون سود در بندرعباس به عنوان گامی موثر برای کمک به اقشار نیازمند نیز به بهره برداری می رسد.

قابل ذکر است بیش از ۵۳ هزار خانوار از خدمات کمیته امداد هرمزگان بهره مند هستند که امیدواریم با مشارکت خیران و اقدامات موثر بتوانیم مشکلات و موانع را رفع و موجبات ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف فراهم کنیم.