سیاست ترامپ در بهبود رابطه با روسیه شکست خواهد خورد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فاطمه محمدی پور: دولت ترامپ به احتمال زیاد فرصت های بیشتری را برای تجدید تفکر و بازبینی سیاست های مرسوم واشنگتن فراهم خواهد کرد.

یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد بازبینی قرار گیرد بازدارندگی گسترده در اروپا است. در این قاره دو دولت هسته ای وجود دارد که اعضای ناتو هستند. برخی معتقد هستند به جای انتظار از ایالات متحده جهت دفاع از اروپا و درگیر شدن این کشور در مبادلات هسته ای، اروپایی ها باید خود وظیفه دفاع از خود را بر عهده گیرند.

به منظور رسیدن به این هدف، سوال مهم این است که آیا باید شمار دولتهای هسته ای در قاره اروپا افزایش یابد؟ آیا با خروج آمریکا از ناتو، در اروپا ارتش مشترک تشکیل خواهد شد؟ آیا هسته ای شدن کشورهای اروپایی به مسابقات تسلیحاتی دامن خواهد زد؟

خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «سیمون رایش» استاد دانشگاه راتگرز آمریکا انجام داده است که در ادامه می آید.

*اگر قرار باشد اروپا چتر هسته ای خود را داشته باشد آیا این موضوع باعث از بین رفتن نظم امنیتی اروپا و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم نیست؟

انگلیس و فرانسه دو کشور اروپایی و عضو ناتو و دارای تسلیحات هسته ای هستند. قطعا اگر آلمان به آنها بپیوندد تغییری چشمگیر در سیستم بین الملل ایجاد خواهد شد. با این وجود بسیار بعید است که آلمان هسته ای شود.

*با توجه به اظهارات ترامپ، آیا تصور می کنید اروپا در جهت تشکیل ارتش مشترک اروپا حرکت خواهد کرد؟

بسیار بعید است که ارتش مشترک اروپا تشکیل شود. زیرا بین کشورهای اروپایی جهت همکاری نظامی با یکدیگر یک سری مشکلات وجود دارد. فقط انگلیس و فرانسه طرح هایی جهت همکاری و استفاده از فن آوری های نظامی یکدیگر، مد نظر دارند. یک ارتش مشترک اروپایی نمی تواند اعضاء را با یکدیگر هماهنگ کند آنطور که انگلیس و فرانسه در زمینه نظامی با یکدیگر می توانند همکاری کنند. تشکیل یک ارتش اروپایی درست مثل این است که از اعضاء یک گروه خواسته شود، یک آواز بخوانند در حالی که شعر و موسیقی هر یک متفاوت از دیگری است. بودجه نظامی هر یک از کشورها بسیار کم بوده و نمی توانند یک ارتش مشترک را از ابتدا ایجاد کنند.

*آیا حرکت مستقل اروپا به سمت چتر هسته ای مستقل، باعث تشدید رقابت تسلیحاتی می شود؟

گسترش قابلیت های هسته ای به خودی خود یک مسئله است. در اروپا تعداد کشورهای هسته ای در طی سالیان متمادی ثابت باقی مانده است. همانطور که ذکر کردم فقط انگلیس و فرانسه به این قابلیت دست یافته اند. آنگونه که اعلام شده دیگر کشورها هسته ای نبوده و نمی خواهند هسته ای شوند.

حتی اگر یک کشور بخواهد به این توانایی دست یابد (آلمان )، قدرت هسته ای آن آنقدر نخواهد بود که رقابت تسلیحاتی ایجاد کند. روسیه هنوز هم دارای قابلیت های هسته ای پیشرفته است. بنابراین هسته ای شدن کشورهای اروپایی از جمله آلمان تغییری ایجاد نخواهد کرد.

کشورهای اروپایی به احتمال زیاد در مورد گسترش تولید موشکهای دفاعی و تهاجمی نیز تلاشی نخواهند کرد و حتی اگر بخواهند این اقدام را انجام دهند، توان موشکی روسیه به اندازه ای قوی است که مانع از اقدام آنها خواهد شد. باید گفت که دستیابی به توان هسته ای هزینه زیادی می خواهد که کشورهای اروپایی متمایل به انجام آن نیستند. حتی پوتین در سال گذشته گفت که به علت هزینه زیاد نظامی، بودجه نظامی روسیه را قطع می کند.

*آیا در دوره ترامپ، همکاری امنیتی آمریکا و اروپا در قالب ناتو دچار خدشه خواهد شد؟

«دونالد ترامپ» در مراسم تحلیف خود، پرداخت هزینه ناتو توسط آمریکا جهت تامین منافع امنیتی آمریکا را زیر سوال برد. وی در این ارتباط گفت: برای چند دهه ما کمک خرج ارتش کشورهای دیگر بوده ایم این در حالی است که ارتش آمریکا با مشکلات مالی مواجه است.

وی بارها اعلام کرده است که ناتو منسوخ شده و بزرگترین نگرانی امنیتی آمریکا تروریسم است، موضوعی که ارتباطی به ناتو ندارد.

اما باید گفت که سخنان ترامپ در مورد ناتو واقعیت ندارد. اولا نیروهای ناتو در جنگ با تروریسم حضور داشته اند، نمونه بارز آن جنگ با القاعده. پس از حمله القاعده به آمریکا در سال 2011، طبق ماده 5 ناتو – حمله به یک عضو ناتو ، حمله به تمامی اعضاء ناتو است - ، نیروهای ناتو با آمریکا در جنگ با القاعده همکاری کردند.

ثانیا ، اظهارات ترامپ در مورد روسیه و ایجاد روابط حسنه با این کشور موضوع جدیدی نیست. بوش و اوباما نیز خواهان برقراری روابط حسنه با روسیه بودند. متاسفانه سیاست های آنها در این مورد با شکست مواجه شد. بدون شک ترامپ نیز با شکست مواجه شده و ناتو بار دیگر، اهمیت خود را در شرق و مرکز اروپا به دست خواهد آورد. همانطور که «جیمز متیس» وزیر دفاع نیز گفته است: روسیه تهدید اصلی آمریکا در سطح بین المللی است.

شکی نیست که اکثر اعضاء ناتو به تعهد مالی خود در قبال سازمان پایبند نیستند. واقعیت این است که ناتو تاکنون نقش اساسی در تامین منافع امنیتی آمریکا داشته است چه در مبارزه با گروههای تروریستی مانند داعش و چه برای بازدارندگی مقابل روسیه در ارتباط با شرق و مرکز اروپا. شاید انتقادات رئیس جمهور جدید اقدامی باشد تا اعضای ناتو به تعهدات مالی خود پایبند بوده و شاید با اقدامات وی، کشورهای اروپایی تسلیم شوند. امیدواریم اینطور باشد، زیرا نه آمریکا و نه اروپا بدون ناتو ایمن نخواهند بود.