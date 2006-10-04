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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۸:۲۷

تصويب اصلاحيه مواد قانوني خدمت نيمه وقت زنان شاغل در ادارات دولتي

تصويب اصلاحيه مواد قانوني خدمت نيمه وقت زنان شاغل در ادارات دولتي

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از تصويب شور اول بررسي اصلاحيه مواد قانوني نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت زنان در اين كميسيون خبر داد.

دكتر حسين علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به مشغله كاري زنان كه علاوه بر فعاليت هاي اجتماعي بايد به فعاليت هاي ديگر نظير تربيت فرزندان و رسيدگي به امور منزل بپردازند ، فعاليت تمام وقت در محيط بيرون از منزل براي آنان سخت است. بنابراين بر اساس اين قانون زناني كه تقاضاي اشتغال به صورت نيمه وقت داشته باشند ، مورد پذيرش قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: فعاليت نيمه وقت زنان در ادارات دولتي بار مالي براي دولت نخواهد داشت ، چون با نيمه وقت شدن ، مزاياي دريافتي آنان نيز كم خواهد شد.

عضو كيمسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در اين قانون بخش مربوط به زنان داراي فرزندان معلول نيز ناديده گرفته شده بود. بنابراين با اصلاح اين قانون ، معلوليت فرزندان زنان شاغل بر اساس شرايط خاص آن مورد تاييد قرار گرفته و به اين ترتيب ، اين قانون شامل زنان داراي فرزندان معلول نيز مي شود.

وي تصريح كرد: اين قوانين با اصلاح آن و شامل زنان داراي فرزند معلول در شور اول مجلس مورد موافقت قرار گرفت ، در صورتي كه در صحن علني مجلس راي آورده و مورد تصويب نهايي قرار گيرد ، اجرايي مي شود.

شهرياري با بيان اينكه پيش بيني مي شود اين قانون در صحن علني مجلس نيز مورد تصويب قرار گيرد ، گفت: اين قانون شامل زنان كارمند در بخش هاي دولتي و زنان شاغل در سازمان تامين اجتماعي مي شود.

کد مطلب 389327

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