تصويب اصلاحيه مواد قانوني خدمت نيمه وقت زنان شاغل در ادارات دولتي

دكتر حسين علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به مشغله كاري زنان كه علاوه بر فعاليت هاي اجتماعي بايد به فعاليت هاي ديگر نظير تربيت فرزندان و رسيدگي به امور منزل بپردازند ، فعاليت تمام وقت در محيط بيرون از منزل براي آنان سخت است. بنابراين بر اساس اين قانون زناني كه تقاضاي اشتغال به صورت نيمه وقت داشته باشند ، مورد پذيرش قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: فعاليت نيمه وقت زنان در ادارات دولتي بار مالي براي دولت نخواهد داشت ، چون با نيمه وقت شدن ، مزاياي دريافتي آنان نيز كم خواهد شد.

عضو كيمسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در اين قانون بخش مربوط به زنان داراي فرزندان معلول نيز ناديده گرفته شده بود. بنابراين با اصلاح اين قانون ، معلوليت فرزندان زنان شاغل بر اساس شرايط خاص آن مورد تاييد قرار گرفته و به اين ترتيب ، اين قانون شامل زنان داراي فرزندان معلول نيز مي شود.

وي تصريح كرد: اين قوانين با اصلاح آن و شامل زنان داراي فرزند معلول در شور اول مجلس مورد موافقت قرار گرفت ، در صورتي كه در صحن علني مجلس راي آورده و مورد تصويب نهايي قرار گيرد ، اجرايي مي شود.

شهرياري با بيان اينكه پيش بيني مي شود اين قانون در صحن علني مجلس نيز مورد تصويب قرار گيرد ، گفت: اين قانون شامل زنان كارمند در بخش هاي دولتي و زنان شاغل در سازمان تامين اجتماعي مي شود.