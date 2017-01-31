هیچ جایی به اندازه کشتی گرفتن در ایران لذت نمی برم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، جردن باروز ، قهرمان کشتی آزاد جهان و دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن با بیان این مطلب افزود: جایی به جز ایران نیست که من از مسابقه دادن در آن لذت ببرم، تماشاگران عاشق کشتی هستند و سطح برگزاری رقابت ها با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست. پس می توانید نگرانی من در مورد پاسخ وزارت امور خارجه ایران در جواب به ممنوعیت ورود مهاجران به آمریکا که توسط دونالد ترامپ اعلام شد را درک کنید. جایی که آن ها در پاسخ به آمریکا، اجازه ورود ما را به کشورمان ندهند.

وی ادامه داد: همه چیز یک شبه اتفاق افتاد، ایران کشوری است که برای فرهنگ و ورزش کشتی سودمند است و آن ها بهترین تماشاگران کشتی در جهان هستند.

قهرمان کشتی آزاد جهان اظهار داشت: برای حضور در جام جهانی در ایران برنامه دارم و امیدوارم بتوانم در جام جهانی حضور یابم.

وی که با سایت espn گفتگو می کرد در ادامه افزود: در حال حاضر پرواز به ایران رزرو شده و پروسه صدور ویزا نیز در حال انجام است. ریچ بندر مدیر فدراسیون کشتی آمریکا نیز روز دوشنبه به ما اطمینان داد این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد و از سال ۱۹۹۸ تا به حال کشتی گیران آمریکا ۱۶ بار به ایران سفر کرده اند. وی گفته است این سفر، تاریخ طولانی از همکاری ما بین ایالات متحده آمریکا و ایران در کشتی و یک روش و مثال خوبی از دیپلماسی بین مردم این دو کشور است.

باروز در مورد مسابقات جام جهانی گفت: این رقابت یکی از مهمترین مسابقات بین المللی است و اهمیت زیادی دارد و مشتاقانه منتظر مبارزه با بهترین تیم های کشتی دنیا هستیم.

وی در مورد اینکه پس از ناکامی در المپیک ۲۰۱۶ ریو این نخستین مسابقات رسمی است که در آن حضور خواهد داشت، افزود: با توجه به فضای سیاسی به وجود آمده این موضوع می تواند یک اظطراب نیز به ما اضافه کند، اما مطمئنم دیپلماسی همیشه برنده است.

قهرمان المپیک لندن تصریح کرد: ورزش یکی از معدود نهادهایی است که فراتر از نژاد، مذهب، فرهنگ و دولتهاست.

وی ادامه داد: ساخت دوباره آمریکا برای من اینگونه است که چطور با مردم در اطراف خود برخورد می کنید؟! همزمان فکر می کنید، که چه می شود اگر ایرانی ها هم بخواهند تلافی کنند؟ در حالی که یک هواپیمای ۲۵ نفره آمریکایی بخواهد در آنجا فرود بیاید. آقای ترامپ مجبور نیست که در ایران باشد. او این تصمیم را در دفتر کارش می گیرد در زمانی که ما در ورزشگاه با ۱۳ هزار تماشاگر ایرانی حضور داریم.

باروز در پایان خاطرنشان کرد: ایران می تواند بسیار دیپلماتیک و محترمانه صرف نظر از چیزی که به آن اعتقاد دارد و نظر دولت ماست، برای حضور تیم کشتی آمریکا تصمیم گیری کند و این نشان می دهد که شخصیت مهمتر از هر چیزی است.