ترافيك و آلودگي هوا از عوامل بروز مشكلات رواني است

دكتر احمد جليلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: فعاليت هاي جسمي و رواني كاملا به هم پيوسته است بنابراين فعاليت هاي طبيعي و فيزيولوژيك كه هم بيماري ها به مسائل رواني نيز مربوط مي شود.

وي با بيان اينكه جسم و روان نمي تواند از يكديگر جدا در نظر گرفته شود چون مسائل رواني ناشي از فعاليت مغز انسان مي شود ، گفت: بهداشت رواني به بهداشت جسماني نيز مربوط مي شود به گونه اي كه بهداشت قلب، كليه و گوارش است.

رئيس انجمن روانپزشكان ايران گفت: بيماري هاي جسمي نيز بر روح و روان افراد تاثير نامطلوب مي گذارد كه نمونه آشكار و ساده آن زماني است كه فرد دچار تب مي شود كه در اين صورت ممكن است هذيان بگويد.

وي با اشاره به اينكه افسردگي ، كم حوصلگي و كج خلقي ناشي از مشكلات رواني است، گفت: بيماري هاي جسمي و رواني قابل تفكيك نيست. بنابراين در صورتي كه سطح بهداشت عمومي و رواني افزايش يابد ، ميزان بيماري هاي رواني كاهش مي يابد.

جليلي تصريح كرد: وضعيت اجتماعي و اقتصادي افراد در بروز بيماري هاي رواني بسيار موثر است به گونه اي روابط افراد با يكديگر و مشكلات موجود در شهر نظير وجود ترافيك ، آلودگي هوا مي تواند باعث بروز مشكلات رواني شود.

وي با اشاره به اينكه شرايط محيطي و امكانات مناسب محيط زيست در بهداشت رواني افراد موثر است، تصريح كرد: وجود مشكلاتي نظير ترافيك علاوه بر خسارت هاي جاني و مالي مي تواند بر فعاليت هاي رواني افراد هم تاثير بگذارد بنابراين در بهداشت روان جامعه اثر گذار است.

رئيس انجمن روانپزشكان ايران افزود: در صورتي كه مشكلاتي نظير ترافيك در جامعه رفع شود ، ضمن پيشگيري از بسياري آسيب هاي جسمي ، در وضعيت بهداشت رواني مردم آن منطقه بسيار موثر خواهد بود.

جليلي افزود: شيوع بيماري هاي عفوني و مرگ و ميرهاي ناشي از آن در جامعه اي باعث ايجاد نگراني و استرس در آن جامعه شده و اين عوامل بر روان افراد جامعه تاثير نامطلوب مي گذارد چون در اين صورت مغز انسان، درگير اين نگراني ها شده و منجر به ايجاد اختلال در فعاليت هاي مغزي موثر بر كارايي اعضاي بدن، مي شود بنابراين زمينه بيماريهاي جسمي را فراهم مي كند.