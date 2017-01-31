جامعه قرآنی نیازمند گسترش فهم قرآن و عمل به آن است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری ظهر سه شنبه در حاشیه محفل انس با قرآن کریم در بیرجند اظهار کرد: فهم قرآن و عمل به آن، ادای دین به شهدا است بنابراین باید به درستی در این زمنیه به وظیفه خود عمل کنیم.

وی با اشاره به جایگاه والای حاملان و قاریان قرآن، اظهار کرد: در احادیث بسیاری بعد از مقام شهدا و انبیاء، بالاترین مقام را حاملان قرآن دارند.

سروری با بیان اینکه باید رهنمودهای قرآن در متن اندیشه و زندگی مردم جاری شود، گفت: در این زمینه قاریان و حاملان قرآن نقش بسزایی دارند.

این قاری قرآن کریم ادامه داد: امروز بیش از آنکه به مسابقات قرآن نیازداشته باشیم، محتاج فهم دقیق آن و عمل کردن به آیات نورانی این کتاب منیر هستیم.

وی شناخت قرآن را تنها راه حاکم کردن فرهنگ قرآن بر جامعه دانست و گفت: جوانان قاری باید در راستای ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت کنند.

سروری ادامه داد: انس با قرآن و مفاهیم ارزشمن آن، کلیدی برای گشایش دل های قفل شده، نوری برای دل های تاریک و داروی شفابخشی برای دل های بیمار است.

رئیس کانون مداحان بیرجند با بیان اینکه در آیات و روایات نیز تاکید زیادی به تلاوت قرآن شده است، افزود: باید فرهنگ قرآن خوانی را در فرزندان خود نهادینه کنیم.

گفتنی است؛ محفل انس با قرآن کریم به مناسبت آغاز دهه فجر و با حضور ۶۰ نفر از قاریان شهرستان بیرجند برگزار شد.