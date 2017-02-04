به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیستم امروز بین تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی انجام میشود. دیداری که خیلیها آن را به مثابه یک فینال زود رس میدانند. بهرحال دیداری که یک سر آن تیم اول و یک سر دیگر تیم دوم جدول قرار دارند، آن هم تیمهایی که از تعقیب کنندگان خود فاصله گرفتهاند را می توان به فینال زودرس لیگ تشبیه کرد.
پرسپولیسیها در این دیدار خانگی این فرصت را دارند تا با کسب سه امتیاز فاصله امتیازی شان با نزدیک ترین تعقیب کننده را به ۹ برسانند. این فاصله امتیازی تا حدود زیادی میتواند قهرمانی زودهنگام را برای سرخ پوشان تهران به ارمغان بیاورد.
پیروزی در این بازی برای تراکتورسازی باعث میشود تا شاگردان قلعه نویی از غافله قهرمانی عقب نمانند.
این بازی تقابلی است بین بهترین خط حمله و بهترین خط دفاعی لیگ برتر و باید دید در پایان این بازی خط حمله زهراگین تراکتورسازی میتوان اقتدار خود را بیشتر حفظ کند یا خط دفاع مقتدر پرسپولیس.
پرسپولیس و تراکتورسازی در شرایطی به مصاف هم می روند که سرخپوشان تبریزی به دنبال محرومیتی که از سوی فیفا برایشان در نظر گرفته شده است اوضاع و احوال روحی مناسبی ندارند. ضمن اینکه امیر قلعه نویی نمی تواند از سه بازیکنی که نیم فصل دوم به این تیم اضافه شدند استفاده کند.
نوراللهی و عالیشاه دو بازیکن نیم فصل اول پرسپولیس درحالی که امیدوار بودند برابر تیم سابق شان به میدان بروند به همراه هاشم بیک زاده نمی توانند تراکتورسازی را در دیدار روز یکشنبه برابر پرسپولیس همراهی کنند.
با این حال امیر قلعه نویی می تواند برای برانکو نقشه بکشد و از همین حربه برای شکست دادن صدرنشین استفاده کند. برانکو نباید فریب حال و روز تراکتورسازی و قلعه نویی را بخورد و باید مراقب باشد تیمش در ورزشگاه آزادی اسیر تراکتورسازان نشود.
یکشنبه، ۱۷ بهمنماه ۹۵
* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۷، ورزشگاه آزادی
داور: بیژن حیدری، کمکها: رضا سخندان و آرمان اسعدی، داور چهارم: سیدرضا مهدوی - ناظر: هدایت ممبینی
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