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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

اخبار جنگ ضد داعش در عراق؛

آمادگی کامل برای شروع عملیات در غرب موصل/پهپاد داعش سرنگون شد

آمادگی کامل برای شروع عملیات در غرب موصل/پهپاد داعش سرنگون شد

آمادگی کامل نیروهای عراقی برای شروع عملیات در غرب موصل و سرنگونی یک پهپاد داعش در جنوب تلعفر از مهمترین اخبار جنگ ضد تکفیری هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالوهاب الساعدی از فرماندهان نیروهای مبارزه با تروریسم عراق از آمادگی برای شروع عملیات نظامی در غرب موصل خبر داد.

وی افزود: نیروهای مبارزه با تروریسم در کمال آمادگی برای شروع عملیات در کرانه راست موصل به سر می برند.

الساعدی تاکید کرد: نیروها منتظر فرمان شروع عملیات از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هستند.

در همین حال منابع وابسته به الحشد الشعبی عراق اعلام کردند: نیروهای مردمی عراق موفق به سرنگونی یک پهپاد داعش در جنوب تلعفر در غرب شهر موصل شدند.

این در حالی است که منابع محلی در استان نینوا گزارش دادند که تروریستهای داعش، مقررات امنیتی در غرب موصل در آستانه عملیات قریب الوقوع نیروهای عراقی اتخاذ کرده اند.

کد مطلب 3893335

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