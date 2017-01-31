۶۶۸ برنامه فرهنگی، ورزشی و عمرانی در سوادکوه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی مقدم بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان، ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: این دهه فرصتی برای بیان چرایی و دستاوردهای نظام است، دستاوردهایی که تنها منوط به دستاوردهای فیزیکی نیست و علاوه بر آن شامل دستاوردهای مختلف فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، ضلع جدیدی به معادلات جهانی اضافه کرد، افزود: اکنون وزن جمهوری اسلامی در معادلات سیاسی و امنیتی بی‌نظیر است.

وی اولین دستاورد سیاسی، اجتماعی و امنیتی برجام را اثبات حقانیت ایران در جهان برشمرد و افزود: به همگان ثابت شد ایران به دنبال جنگ و نزاع نیست و تنها به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است.

وی اعتبار این ۳۰ پروژه عمرانی را ۲۲ میلیارد تومان ذکر کرد و افتتاحیه گازرسانی به روستاهای محور کسلیان، بخش مرکزی و زیرآب، مجتمع آب‌رسانی امیرکلا، کارگاه بتن آماده شهرداری پل‌سفید و مدرسه مهدیه را جزء پروژه‌های شاخص برشمرد.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتبار موردنیاز برای تعریض و تملک محور سوادکوه، ۲۰۰ میلیارد تومان است، افزود: از این میزان، ۵۲ میلیارد هزینه شده و ۵۰ میلیارد دیگر نیز ظرف چند روز آینده، واریز خواهد شد و تخصیص صد میلیارد باقی‌مانده برای بعد از عید امسال نیز در حال پیگیری سازوکار اداری برای تخصیص است.

توحیدی در رابطه با کاهش معضل بیکاری در شهرستان گفت: ما نباید به دنبال ایجاد کارخانه‌های جدید باشیم، بلکه باید کارخانه‌های موجود را احیا کنیم و در این رابطه تاکنون برای ایجاد اشتغال در شهرستان حدود ۱۰ میلیارد تومان وام به واحدهای صنعتی، کشاورزی و دامی داده‌ایم.

وی در رابطه با معدن کنیج‌کلا گفت: کار برای احیای این معدن آغازشده و برای حفظ جنگل، به‌جای جاده دسترسی تونل حفر خواهد شد تا هم معدن و هم منابع طبیعی را باهم داشته باشیم.

وی از برگزاری جشنواره ویژهٔ دهه فجر برای ایجاد نشاط در شهرستان خبر داد و افزود: این جشنواره ترکیبی است و همگام با آن، نمایشگاه دستاوردهای نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز برگزار خواهد شد.