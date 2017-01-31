به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نهایی شدن قرارداد اجرای پروژه فاضلاب شهری کرمان در آینده نزدیک اظهار کرد: جمع‌آوری پساب شهری و بهبود شرایط آب‌های زیرزمینی و عدم هدر رفت این آب از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح در شهر کرمان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، آب حاصل از این پسآب در صنایع کرمان مورد استفاده واقع خواهد شد و مشکل آب مورد نیاز برای صنایع کرمان مخصوصا صنعت فولاد و پروژه‌های جدید فولادی در شهر کرمان مرتفع خواهد شد.

وی افزود: این پروژه طی پنج سال و با سرمایه‌گذاری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد و مشکلات نیاز به آب صنایع کرمان با اجرای این پروژه حل خواهد شد.