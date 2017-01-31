به گزارش خبرگزاری مهر، رهنگ زید الله کاظمی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از طلافروشی‌ها در بازار " نرگسیه" ساری از سوی زنی سارق، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی با استفاده از شگردهای خاص پلیسی موفق شدند، سارق زن به نام " ف- ت" را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری، افزود: ماموران در ادامه تحقیقات با هماهنگی قضائی این فرد را مورد تعقیب و مراقبت قراردادند و وی را حین سرقت طلا در یک مغازه طلافروشی دستگیر کردند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: متهمه در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس تاکنون به هفت فقره سرقت از طلافروشی‌ها و بیش از پنج حلقه انگشتر گران‌قیمت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.