همسويي انگليس با سياستهاي تهديدآميز آمريكا بر ضد ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، همسويي لندن با واشنگتن بر ضد ايران در حالي است كه اتحاديه اروپا اعلام كرده است كه گفتگوهاي اخير با ايران سودمند بوده، اما هيچ پيشرفتي نداشته است.

يك مقام ارشد انگليسي كه خواست نامش فاش نشود، مدعي شد : ازآنجا كه تا كنون گفتگوها براي رسيدن به يك توافق شكست خورده است، قدرتهاي جهان ( انگليس، فرانسه، آلمان، چين، روسيه و آمريكا) براي پيش نويس تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران آماده مي شوند.

وي بدون اشاره خواسته جامعه بين المللي و حتي برخي متحدان آمريكا مبني بر ضرورت ادامه شيوه هاي مسالمت آميز و مذاكره براي حل موضوع هسته اي ايران و اجتناب از هرگونه مسئله تنش آفرين افزود: "خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گزارش داده كه لاريجاني پاسخ روشن " نه" به تعليق داده است.

اين مقام انگليسي گفت :"ما در حال تشديد تلاشهاي مقدماتي براي آن چيزي هستيم كه بايد در يك قطعنامه باشد."

اين در حالي است كه يك مقام ارشد اتمي ايران نيز خاطر نشان كرد : تعليق غني سازي اورانيوم كه غرب مي گويد ايران مي خواهد از آن براي ساخت بمبهاي اتمي استفاده كند، بن بست هسته اي را حل نخواهد كرد.

" محمد سعيدي" معاون امور بين الملل سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهاد ايجاد يك كنسرسيوم توسط فرانسه را روز گذشته مطرح كرد كه مي تواند آن را قادر كند برنامه هسته اي ايران را نظارت كند. چنين پيشنهادهايي براي سرمايه گذاري خارجي ، در گذشته مورد استقبال واقع نشده است. غرب با طرحهايي كه غني سازي را در خاك ايران حفظ مي كند و به تهران اجازه مي دهد تا در فناوري مهارت پيدا كند، مخالفت كرده است.

"كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه امريكا ادعا كرد:" اگر ايران برنامه غني سازي را تعليق نكند، سپس قطعنامه 1696 بسيار روشن است و اينكه ما به سوي اقدامها حركت خواهيم كرد."

همچنين سعيدي در گفتگو با رويترز خاطر نشان كرد:" بهترين راه حل براي از بين بردن نگرانيها در مورد تمايلات هسته اي ايران درخواست براي تعليق فعاليتهاي غني سازي نيست."

وي افزود :" فرانسه مي تواند يك كنسرسيوم را ايجاد كند مثل " يوروديف" و "آروا" تا اورانيوم غني شده را در ايران توليد كنند.از طريق چنين مشاركتي آنها مي توانند از نزديك فعاليتهاي ما را نظارت كنند."

تهديدهاي آمريكا و انگليس براي استفاده ابزاري از شوراي امنيت جهت وادار كردن ايران به توقف برنامه هسته اي مسالمت آميز خود در حالي است كه سولانا در واكنش به پيشنهاد ايران مبني براينكه فرانسه برغني سازي اورانيوم در خاك ايران نظارت كند، آن را جالب خواند و افزود : اين چيزي است كه ما بايد جزئيات بيشتري ازآن را تجزيه و تحليل كنيم .