هرتبعه خارجی یک شاخه گل/سرودهای انقلابی درمرز آستاراطنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نشان دادن عزت نظام در دروازه مرزی آستارا، مسئولان این شهرستان مرزنشین بعد از ظهر سه شنبه با حضور در پایانه مرزی آستارا از مسافران و اتباع خارجی ورودی به جمهوری اسلامی ایران، با اهدای شاخه گل، شیرینی و شکلات استقبال کردند.

مدیر پایانه مرزی آستارا در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه های تحول آفرین برای نشان دادن اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دروازه مرزی آستارا اجرا شده است، اظهار کرد: به مناسبت سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) و آغاز دهه مبارک فجر، سرودها و آهنگ های انقلابی در پایانه مرزی آستارا طنین انداز شده است.

جلال دیانسایی با اشاره به استقبال از اتباع خارجی در مرز آستارا و همچنین تزئین سالن مسافری، پل مرزی مشترک و محوطه پایانه مرزی همزمان با دهه مبارک فجر، افزود: چند روز قبل از آغاز دهه مبارک فجر، سالن ساختمان مسافری پایانه و محوطه پایانه مرزی آستارا مزین به عکس هایی از دوران انقلاب و نیز جملاتی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و نیز مقام معظم رهبری پیرامون انقلاب اسلامی مردم ایران شد.

وی نصب پرچم ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نصب روشنایی های تلسکوپی پرقدرت در محوطه پایانه مرزی، زیبا سازی محیط پایانه و محل ورود و خروج اتباع خارجی، نصب پیام های دینی و مذهبی در دروازه ورودی کشورمان در مرز آستارا و به زبان های فارسی، انگلیسی و آذری را از جمله دیگر اقدامات انجام شده در پایانه مرزی آستارا عنوان کرد و گفت: اجرای برنامه های فرهنگی به مناسبت دهه مبارک فجر نمایش عزت و اقتدار نظام در برابر اتباع خارجی است.

مدیر پایانه مرزی آستارا با اشاره به اینکه مرز زمینی آستارا به عنوان یکی از مرزهای پرتردد کشور پیشانی و ویترین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، افزود: اتباع خارجی و گردشگران کشورهای دیگر باید عزت و اقتدار ایران اسلامی را در بدو ورود به کشورمان و در همان نقطه مرزی احساس کنند.

شهرستان مرزی بندر آستارا با ۳۳۴ کیلومتر مربع وسعت در مجاورت سواحل غربی دریای خزر تنها نقطه مرزی زمینی استان گیلان با کشور های خارجی است.

عکس: مهدی حسین نژادی