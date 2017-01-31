۵ کتابخانه عمومی در مازندران افتتاح می شود

آرزو ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از مجموع ۴۵ پروژه کتابخانه عمومی که در استان موجود بود، با همکاری بنیاد خیریه علمی و آموزشی قلم چی تعداد شش پروژه برای تکمیل و بهره‌برداری در نظر گرفته شد که پنج پروژه به پایان رسیده است و در این دهه مبارک افتتاح خواهند شد.

وی افزود: این کتابخانه‌های عمومی در روستاهای عرب محله ساری، لمراسک گلوگاه، علی‌آباد عسگرخان نوشهر، لزربن تنکابن و پروژه توسعه کتابخانه عمومی چمستان شهرستان نور می‌باشند که به بهترین تجهیزات کتابخانه‌ای نیز مجهز شده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران همچنین به کتابخانه عمومی آماده افتتاح روستای شیرکلا شهرستان نور اشاره کرد و گفت: برخی اقدامات پایانی برای تکمیل این پروژه باقی‌مانده است که تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ولی پور افزود: احداث کتابخانه‌های روستایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای عملی ایجاد عدالت مطالعاتی در جامعه است و امیدواریم با تداوم مشارکت مؤسسات خیریه مانند بنیاد علمی و آموزشی قلم چی و یاری همه خیرین فرهنگ دوست، سایر پروژه‌های کتابخانه‌ای را که اکثر آن‌ها روستایی هستند به پایان برسانیم.