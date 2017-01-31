انقلاب اسلامی ایران هیمنه پوشالی آمریکا را نابود کرد

عباس صائمی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی در طی ۳۷سال گذشته دستاوردهای بزرگی درحوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... داشته است، ابراز داشت: امروز به اذعان دوست و دشمن انقلاب امروز ایران در اوج پیشرفت و سازندگی است.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان میامی با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند، بیان داشت: ما اوج عزت ایران را در سال های اخیر مشاهده کردیم و آن هم زمانی که دلاور مردان ایران در بحث نیروی دریایی سربازان آمریکایی که قصد ورود به حریم آب‌های ایران را داشتند با ذلت و خواری دستگیر کردند و دنیا به عظمت ما پی برد لذا این اوج عزت یک مملکت اسلامی است.

صائمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز به اوج اقتدار خود رسیده است، ابراز داشت: بنا به فرمایش رهبر مظعم انقلاب اسلامی هنوز ما درابتدای راه هستیم وامیدواریم با همدلی واتحاد روز به روز شاهد موفقیت بیشتر کشور باشیم.

وی افزود: ما باید برای رسیدن به یک نظام مقتدر، خودمان را به سلاح علم ودانش مسلح کنیم واگر دانش جوانان ایران افزایش یافت دشمن هیچ گاه نخواهد توانست به این کشور ضربه بزند لذا نسل های اول انقلاب باید فرهنگ ناب وآرمان های انقلاب و شهدا را به نسل جوان انتقال دهند.

مدیر آموزش و پرورش میامی تصریح کرد: امام راحل(ره) دراین ایام با عزمی راسخ با اتکا به خداوند منان و پشتیبانی مردم وارد ایران شدند و توانستند انقلابی را به وجودآورند که امروز شاهد صدور آن به سراسر جهان هستیم و اگر در مسیر انقلاب از دستاوردهای بزرگ امام، شهدا وانقلاب اسلامی پاسداری کنیم به وظیفه ای که بر دوش همه ما نهاده شده عمل کرده ایم.