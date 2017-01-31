افتتاح ۵۲۲ پروژه مخابراتی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۲۲ طرح مخابراتی خراسان شمالی با اعتباری بالغ بر ۱۳۸ میلیارد تومان به صورت متمرکز در مرکز مخابرات شاهد بجنورد افتتاح شد.

بر پایه این گزارش، نصب و راه اندازی ۶۷ لاین ترمینال، نصب و راه اندازی ۶۷ لینک رادیو، اجرای ۵۲ کابل فیبر نوری، نصب و راه اندازی ۲۵۵ سایتBTS موبایل، توسعه ۲۵ سوییچ تلفن ثابت، توسعه ۶۲ شبکه موبایل، اجرای پنج مورد NO.۷ مراکز کم ظرفیت، یک پروژه SDH و توسعه هشت پورت ACCESS شبکه دیتا از جمله پروژه های افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۲۲ طرح مخابراتی خراسان شمالی مربوط به دو سال گذشته تا کنون است که بعداز ظهر امروز با حضور نوبخت به بهره برداری رسید.