روحانیون برای مقابله با فرهنگی دشمن برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدشریف حسینی کوهستانی ظهر امروز در دیدار روحانیون استان یزد با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمن در طول این سال‌ها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزات خود را جدی تر از گذشته انجام داده است.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی بستری است که دشمن برای هجمه های خود فراهم کرده است، ادامه داد: روحانیون برای مبارزه فرهنگی دشمن برنامه داشته باشند و جدی‌تر در این عرصه حضور یابند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به تلاش های امام خمینی (ره) برای احیای اسلام در این کشور که گرفتار ظلم و کفر شده بود، با فرار شاه و پیروزی انقلاب به بار نشست، عنوان کرد: تلاش امام برای بیرون راندن باطل و جایگزینی حق بود که با مدیریت و برنامه خوبی که داشتند و مشارکت مردم به نتیجه رسید.

وی با اشاره به آیات و روایاتی از قرآن کریم و ائمه اطهار (ع) ادامه داد: با تاکید امام خمینی (ره) بر رعایت حق و استقلال مردم، باطل از این کشور خارج شد و امروز در صورتی می توانیم برای نابودی باطل افتخار کنیم که حضور مستمر حق را داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، انقلاب اسلامی و دین اسلام را حق دانست و اضافه کرد: برای تداوم حق و مبارزه با باطل در این نظام باید بیش از گذشته هوشیار باشیم چرا که دشمن هجمه های فیزیکی خود را خاتمه داده و از طریق هجمه های فرهنگی وارد جنگ شده است.