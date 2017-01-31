به گزارش خبرگزاری مهر، مینو اصلانی در خصوص آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گفت: عزت و شرفی که ملت ایران اسلامی در سایه انقلاب اسلامی بدست آوردند را به همه کسانی که در سطح جهان دل در گروی انقلاب اسلامی دارند، و آزاد اندیشانی که با دریافت پیام انقلاب اسلامی در برابر زور، استکبار و صهیونیست جهان اسلامی با قلم و قدم خود در راه مبارزه با استکبار قدم بر می دارند، ایستادگی و مقاومت می کنند

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور افزود: به عنوان وظیفه خود می دانیم که در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با افتخار عرض کنیم که زن در پرتوی پیام انقلاب اسلامی در جایگاه رفیعی قرار دارد و تمام جوامع غربی به دلیل ظلم های زیادی که به زن روا داشته اند، امروزه بسیاری از زنان اروپایی و آمریکایی با پیام انقلاب اسلامی بیدار شده اند و بسیاری از زنان آزاد اندیش غربی در مقابله با سود جویان و کسانی که زن را ابزار می خواهند ایستادگی و مقاومت می کنند.

وی برگزاری نشست تخصصی بین المللی «الگوی سوم زنان» در روز ۱۲ بهمن ماه را یکی از برنامه های این سازمان دانسته و افزود: این نشست در راستای معرفی جایگاه زن در انقلاب اسلامی و انتشار پیام زن مسلمان به دنیا با حضور کارشناسان حوزه زن و خانواده صورت می گیرد و به بررسی راهکارهای معرفی «الگوی سوم زنان» به جهان که همانا زن مسلمان مستقل از الگوهای شرقی و غربی است، برگزار می شود.

اصلانی تصریح کرد: در این نشست که با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) و در این مجمع صورت می گیرد، صاحب نظران غیر ایرانی از کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان و آمریکا نیز حضور دارند و به تبادل نظر در خواهند پرداخت، همچنین نتایج این نشست در آینده به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

وی در بیان دیگر برنامه های این سازمان در دهه فجر نیز گفت: مهمترین برنامه سازمان بسیج جامعه زنان کشور در طول دهه فجر تبیین جایگاه و نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و پرورش نسل صادق تراز انقلاب اسلامی است و در این راستا نشست های تخصصی ای را در سطح ۳۲ استان برگزار می کنیم و در شهرستان ها نیز برنامه هایی را انجام می دهیم.

اصلانی افزود: همینطور برگزاری مسابقات و نمایشگاه های متنوع فرهنگی به همراه جشن پیروزی انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی را در ۱۸ هزار پایگاه مقاومت بسیج در دهه مبارک فجر خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: امروز جبهه ما جبهه اقتصادی است و دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به راه انداخته است و زنان که در طول انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند، قطعا در جنگ اقتصادی هم می توانند موثر باشند، بر همین اساس این سازمان در ۱۷ بهمن ماه، تجلیل از تعدادی زن کارآفرین را در تهران برگزار خواهد کرد.

اصلانی افزود: معرفی و تجلیل از کارآفرینان زن در استان ها، به صورت نشست های خبری و همایش در سطح استان ها نیز صورت خواهد گرفت تا الگوگیری از افراد کارآفرین، در عرصه های مختلف از جمله تولیدات خانگی صورت گیرد.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور در پایان ضمن دعوت از همه زنان فرهیخته و انقلابی در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن ماه گفت: ان شالله همچون سال های گذشته شاهد شرکت گسترده زنان انقلابی در ۲۲ بهمن خواهیم بود.